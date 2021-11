Motorola Edge S30 Ultra Transformer Edition si mostra online

Motorola Edge S30 Ultra Transformers Edition si mostra in nuovi render 3D prima del lancio. Il dispositivo verrà venduto, come si intuisce dal nome, anche in una particolare iterazione dedicata agli alieni più famosi di sempre.

Motorola Edge S30 Ultra: cosa sappiamo della nuova versione?

La scorsa settimana Motorola ha annunciato 5 smartphone. Uno di questi era il Moto G200. Questo dispositivo dovrebbe diventare ufficiale come Edge S30 in Cina. Prima di ciò, la società madre Lenovo ha rivelato anche l'arrivo di una Transformers Edition del telefono.

Ricordiamo che la società cinese offre sconti su quasi tutto il suo listino di smartphone realizzati in collaborazione con Transformers di Hasbro in Cina. In una delle pagine promozionali, il gigante dei PC sembra aver esposto per sbaglio i rendering dell'Edge S30 Transformers Edition ancora da rilasciare.

Questi rendering sono stati rimossi. Ma diversi utenti della rete sono riusciti a salvarli e alcune pubblicazioni cinesi come ITHome hanno persino scoperto in tempo reale questo incidente.

I rendering mostrano il flagship in un colore blu navy con i loghi “Autobot” stampati sul retro. Infatti, il logo Batwing posteriore è sostituito da un grande logo Autobot di colore rosso al centro. Tuttavia, c'è ancora un marchio “Motorola” in basso.

La versione speciale del telefono sarà molto probabilmente simile alla versione normale in termini di specifiche. Dovrebbe differire solo in termini estetici e potrebbe arrivare sul mercato con un software personalizzato a tema.

Motorola Edge S30 dovrebbe diventare ufficiale in Cina prima della fine del 2021. I punti salienti del telefono includono un display da 6 pollici a 144 Hz (LCD), chipset Qualcomm Snapdragon 888+, RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1, 108 MP (ampio ), un'ultra wide da 13 MP (macro) + 2 MP (profondità), una snapper selfie da 16 MP, ha un corpo in plastica, batteria da 5.000 mAh e ricarica rapida da 33 W.