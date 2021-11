Motorola Edge 30 Ultra si mostra online: sarà così? (FOTO)

Il rendering di Motorola Edge 30 Ultra si mostra online e rivela una nuova opzione di colore blu sfumato; che ve ne pare? Vi piace il futuro flagship del marchio di proprietà di Lenovo?

Motorola Edge S30 Ultra: cosa sappiamo al momento?

Sono emersi nuovi rendering della presunta ammiraglia di Motorola chiamata Edge 30 Ultra, che mostra il telefono in una colorazione blu sfumata molto particolare. In passato, le perdite hanno rivelato il nome in codice “Rogue“, il numero di modello XT2201 e la variante di colore nero del prossimo smartphone di punta del marchio.

Le nuove indiscrezioni fornite da 91mobiles mostrano le immagini del prossimo smartphone in una finitura di colore blu esclusiva. Ciò conferma che il telefono sarà venduto almeno in due opzioni di colore. Le indiscrezioni hanno anche affermato che due smartphone Motorola diversi da Rogue arriveranno sul mercato nel prossimo anno con il nome in codice Milan (Moto G Stylus 2022) e Austin.

Dal suo aspetto, Edge 30 Ultra potrebbe avere un corpo in metallo rivestito in vetro. Il display sembra essere circondato da cornici sottili e presenta un foro al centro per la fotocamera selfie. Il controllo del volume e i pulsanti di accensione sembrano essere presenti sul lato destro e un singolo pulsante sul lato sinistro potrebbe essere un pulsante dedicato a Google Assistant.

Il dispositivo trasporta un modulo fotografico stondato per ospitare una configurazione a tripla lente, un flash LED e un microfono sulla back cover. È probabile che lo scanner di impronte digitali si trovi sotto il pannello o sia incorporato nel logo Moto sul retro. La porta di tipo C, il microfono principale e la griglia dello speaker si trovano nella parte inferiore del telaio.

Si dice che il prossimo Edge 30 Ultra disponga di un pannello OLED da 6,6 pollici avente una frequenza di aggiornamento di 144Hz e HDR10+. Si ipotizza che la configurazione della fotocamera sul dispositivo sia composta da un obiettivo principale da 50 megapixel (OmniVision OV50A), un ultrawide da 50 megapixel (Samsung JN150) e un sensore di profondità da 2 megapixel (OmniVision OV20B1B). Sulla parte anteriore, si dice che il flagship sia dotato di un selfie snapper da 60 Mega.

Altre caratteristiche del Moto Edge 30 Ultra potrebbero includere un chipset Qualcomm Snapdragon 898 abbinato a 8 GB/12 GB di RAM LPDDR5x e opzioni di archiviazione UFS 3.1 da 128 GB o 256 GB. Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh e dovrebbe avere il supporto per la ricarica rapida. Il dispositivo sarà dotato di altoparlanti stereo, classificazione IP52, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2 e GPS.