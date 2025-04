Motorola Edge 60 Fusion è qui: mix di performance ed intelligenza artificiale

Motorola ha ufficialmente lanciato il nuovo Edge 60 Fusion, uno smartphone premium che combina design elegante, resistenza di livello militare ed avanzate funzionalità di intelligenza artificiale.

Tra le caratteristiche più interessanti di Motorola Edge 60 Fusion spicca Moto AI, una suite di strumenti pensati per semplificare la vita quotidiana: dall’assistente vocale, che registra e riassume riunioni, alla generazione di immagini, partendo da semplici prompt testuali. Anche dal punto di vista hardware non mancano le sorprese.

Motorola Edge 60 Fusion: design innovativo e resistenza senza compromessi

Immagini

Motorola Edge 60 Fusion si distingue per il primo display al mondo con bordi curvi su tutti e quattro i lati, offrendo un’estetica raffinata e un’ergonomia superiore. Il pannello vanta anche una calibrazione dei colori certificata Pantone, garantendo tonalità realistiche sia sullo schermo che nella finitura della scocca.

Realizzato con materiali vegani premium, il dispositivo è leggero ma incredibilmente robusto, grazie alla protezione Gorilla Glass 7i e alla certificazione MIL-STD-810H, che lo rende resistente a urti, temperature estreme e umidità. Inoltre, le certificazioni IP68 e IP69 assicurano protezione contro immersioni fino a 1,5 metri e spruzzi d’acqua ad alta pressione, mantenendo il touchscreen reattivo anche quando lo schermo è bagnato.

Il comparto fotografico di Motorola Edge 60 Fusion è altrettanto impressionante, con una tripla fotocamera guidata da un sensore principale Sony LYTIA 700C da 50MP con stabilizzazione ottica, perfetto per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa luminosità. L’ultra-grandangolare da 122° integra una modalità macro, capace di catturare dettagli nitidissimi da appena 3 cm di distanza. Per i selfie, la fotocamera da 32MP con tecnologia Quad Pixel assicura immagini più luminose e definite. Grazie all’AI, Motorola Edge 60 Fusion ottimizza automaticamente esposizione e bilanciamento del colore in tempo reale.

Lo schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz e supporto HDR10+ offre colori vivaci e una fluidità impeccabile. L’esperienza multimediale di Motorola Edge 60 Fusion è ulteriormente migliorata dall’audio Dolby Atmos e dagli altoparlanti stereo ad alta risoluzione, per un suono coinvolgente e cristallino.

Sotto la scocca, Motorola Edge 60 Fusion è equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 7300, abbinato a 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24GB) e 256GB di storage interno. L’ampia batteria da 5200mAh garantisce un’autonomia prolungata e supporta la ricarica rapida da 68W.

Edge 60 Fusion: prezzo e disponibilità

Motorola Edge 60 Fusion sarà disponibile da metà aprile al prezzo di 379 euro, offrendo un mix perfetto di prestazioni, stile ed innovazione per chi cerca uno smartphone completo senza spendere troppo.