Motorola Edge 50 Ultra (12GB+1TB) in offerta su Amazon: formidabile in tutto

Il Motorola Edge 50 Ultra è attualmente in offerta su Amazon a 866,05€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo consigliato di 999€. E’ uno smartphone di fascia alta che offre un mix di prestazioni estreme e un design, a nostro avviso, davvero elegante.

Il dispositivo è equipaggiato con un display P-OLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 2712 x 1220 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo immagini nitide e fluide. Il pannello supporta una luminosità di picco fino a 2500 nits in modalità HDR, rendendo i contenuti visibili anche in condizioni di luce intensa.

Il cuore del Edge 50 Ultra è il processore Snapdragon 8s Gen 3, abbinato, in questo modello, a ben 16GB di RAM e 1TB di memoria interna. Questo chip offre prestazioni eccellenti, ideali per multitasking, giochi e applicazioni pesanti. Il dispositivo supporta anche il ray tracing nei giochi, assicurando una grafica avanzata e dettagliata.

Il comparto fotografico del Motorola Edge 50 Ultra include una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50MP, un ultra grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 64MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 50MP, perfetta per selfie di alta qualità.

Dal punto di vista del software, il telefono utilizza una versione quasi stock di Android, con l’introduzione di alcune funzionalità esclusive come “Hello UX” e strumenti di personalizzazione. La batteria da 4500mAh, sebbene non sia la più grande per un dispositivo di fascia alta, supporta la ricarica rapida, garantendo una buona autonomia.

Il Motorola Edge 50 Ultra è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente con un design raffinato e un set di funzionalità avanzate. Non perdere questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito ad un prezzo ultra-conveniente!