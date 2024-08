Motorola Edge 50 Neo, svelato (per errore) il processore: sarà MediaTek

Motorola potrebbe svelare Edge 50 Neo la prossima settimana, ma sappiamo già parecchio su questo prossimo telefono di fascia media. Tra cui anche il processore: sotto la scocca, ci sarà un MediaTek Dimensity 7300.

Edge 50 Neo o ThinkPhone?

L’informazione è stata resa nota grazie a un rivenditore online, che ha pubblicato un’inserzione dello smartphone prima dell’annuncio, con tanto di specifiche che – di conseguenza – sono trapelate. Questo conferma, ma è pur sempre un’informazione non ufficiale, che l’Edge 50 Neo sarà effettivamente alimentato da un processore Dimensity 7300.

Il telefono è stato recentemente avvistato su Geekbench: a trapelare sono stati nome, processore e quantità di memoria. L’uso della CPU Dimensity 7300 all’interno dell’Edge 50 Neo non è davvero una sorpresa, considerando che Motorola utilizza i chipset MediaTek abbastanza frequentemente, nei suoi ultimi modelli.

Edge 50 Neo avrà, sempre secondo queste informazioni, 8 GB di RAM e arriverà con Android 14 installato. Oltre a ciò, sappiamo che il telefono sfoggerà un display OLED da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

In una sorprendente svolta di eventi, anche un altro Motorola è stato avvistato su Geekbench: si tratta del ThinkPhone 25, nome in codice “Vienna”, con lo stesso processore Dimensity 7300 e la stessa quantità di memoria, 8 GB di RAM. Potrebbe trattarsi di un benchmark non del tutto corretto, oppure Motorola ha intenzione di lanciare Edge 50 Neo come un ThinkPhone su alcuni mercati. Scopriremo la verità presto: Motorola ha confermato di avere qualcosa che bolle in pentola e che svelerà il 29 agosto.