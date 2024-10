Motorola Edge 50 Neo: nuovo minimo su Amazon, è il mid-range da scegliere

Il Motorola Edge 50 Neo si conferma uno degli smartphone più interessanti sul mercato per chi è alla ricerca di un mid-range dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 329 euro, valore che rappresenta il nuovo minimo sullo store per il dispositivo, venduto direttamente da Amazon. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto.

Motorola Edge 50 Neo: è il mid-range da scegliere

La scheda tecnica del Motorola Edge 50 Neo comprende un display LTPO OLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC MediaTek Dimensity 7300 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e da una batteria da 4.310 mAh.

Lo smartphone è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 10 Megapixel, con zoom ottico 3x, e sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel. La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Il mid-range di Motorola ha certificazione IP68. C’è anche il supporto Dual SIM, anche con eSIM, e un sensore di impronte sotto al display. Il sistema operativo è Android 14 con 5 major update garantiti.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Edge 50 Neo con un prezzo scontato di 329 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto.