Motorola Edge 50 Fusion, super 20% di sconto: Snapdragon 7 Gen 2, pOLED 6,67" e ricarica rapidissima

Il Motorola Edge 50 Fusion è un dispositivo di fascia media che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, ora disponibile su Amazon a 360,91€ grazie a uno sconto del 20% sul prezzo originale di 449€. Questo smartphone è dotato di una serie di caratteristiche impressionanti che lo rendono una scelta valida per chi cerca prestazioni elevate e funzionalità avanzate senza spendere una fortuna.

Il display del Motorola Edge 50 Fusion è decisamente interessante: troviamo uno schermo pOLED da 6,67 pollici Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che offre una qualità visiva eccezionale e una fluidità notevole durante l’uso quotidiano e il gaming. La luminosità di picco raggiunge i 1600 nits, rendendolo facilmente visibile anche in condizioni di forte luce solare. Non male, per un telefono che oggi può essere tuo a soli 360€…

Sotto la scocca, il telefono è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, supportato da ben 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Questo hardware garantisce prestazioni fluide e reattive, permettendo di gestire facilmente multitasking e applicazioni intensive, inclusi i giochi più esigenti come CoD Warzone. La batteria da 5000mAh offre una durata significativa, con supporto per la ricarica rapida a 68W che consente di raggiungere il 50% di carica in soli 15 minuti​.

Nel complesso, davvero un ottimo prodotto: per tutti questi motivi ti suggerisco di non farti assolutamente scappare questa offerta. Rimane ancora poco tempo per averlo con il 20% di sconto…