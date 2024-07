Motorola Edge 50 Fusion in offerta: potenza e stile, prezzo competitivo

Design intrigante, prestazioni all’altezza e un prezzo davvero impossibile da farsi scappare. Il Motorola Edge 50 Fusion è un mediogamma intrigante, con un potente chipset (il Snapdragon 7s Gen 2) e diversi assi nella manica, che lo rendono una delle migliori opzioni sotto i 500€. Oggi è addirittura in offerta ad appena 340€, grazie ad un imperdibile sconto del 24%. Personalmente non ho il minimo dubbio: se cerchi un Android in questo range di prezzo, è lui il modello su cui puntare.

Il display pOLED da 6,7 pollici offre una risoluzione straordinaria e una frequenza di aggiornamento di 144Hz, garantendo un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. I colori vividi e i dettagli nitidi rendono questo schermo ideale per guardare video, giocare e navigare sul web. Vale la pena di sottolinearlo ancora una volta: un display OLED, in un device che oggi può essere tuo ad appena 340€. Non è affatto male.

Sotto la scocca, il Motorola Edge 50 Fusion è alimentato da un potente processore Snapdragon 7s Gen 2, che garantisce prestazioni eccellenti in ogni situazione. Non è il chipset più potente sul mercato (primato che spetta alla serie 8 Gen 3), ma ci si avvicina: offre tutta la potenza di cui hai bisogno, anche per riprodurre giochi particolarmente esigenti come CoD mobile. lA RAM, grazie all’estensione virtuale, arriva fino a 12GB – supportando anche il multitasking più intenso.

La fotocamera non è affatto male. Troviamo una configurazione a doppia lente, con sensore principale da 50MP e ultra-wide da 13MP. La scelta di puntare su due fotocamere senza ingombrare la scocca posteriore con sensori macro (o simili) di qualità scadente non ci dispiace per niente, ma ovviamente è questione di preferenze personali. Di certo c’è che, nel complesso, si tratta di uno smartphone davvero formidabile: acquistalo subito per averlo a soli 340€.