Motorola Edge 50 Fusion: a 292€ è il mid-range da scegliere (12/512 GB)

Il Motorola Edge 50 Fusion è lo smartphone da scegliere per tutti gli utenti alla ricerca di un mid-range di qualità, con una spesa inferiore ai 300 euro. Grazie alla nuova promo in corso su eBay e al codice sconto OTTOBREMENO5, infatti, lo smartphone di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 292 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di uno dei migliori smartphone di fascia media in questo momento. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo smartphone è dotato di 24 mesi di garanzia.

Motorola Edge 50 Fusion: ora il prezzo è giusto

La scehda tecnica del mid-range di Motorola comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67 W.

Lo smartphone è dotato anche di una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Da segnalare il supporto Dual SIM, la possibilità di utilizzare le eSIM, il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC. Il sistema operativo, invece, è Android 14 con 3 major update garantiti.

