Motorola Edge 40 Pro: un VERO TOP di GAMMA a soli 571€ su ePRICE

Tra le offerte più interessanti di giornata segnaliamo quella di ePRICE per il Motorola Edge 40 Pro nel taglio da 256GB, in promo a 571,64 euro invece di 657,53 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’offerta rientra nell’ambito della promozione Sconto alla Rovescia ed è valida ancora per 3 giorni o fino a esaurimento scorte.

Display, autonomia e software sono da top di gamma, nonostante il prezzo racconti altro. Lo stesso discorso vale per i materiali, che conferiscono all’Edge 40 Pro di Motorola un aspetto premium. In definitiva, uno dei migliori smartphone Android del 2023 a un prezzo top.

Motorola Edge 40 Pro in offerta a 571 euro sul sito ePRICE

Una delle caratteristiche chiave di Edge 40 Pro è il display OLED da 6,67 pollici, 394 PPI, risoluzione Full HD+ e un refresh rate fino a 165 Hz. A conferma che sia un top di gamma registriamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, affiancato da 256 GB di memoria interna e 12 GB di RAM (memoria UFS 4.0).

Sorprendente anche la durata della batteria: la capacità è da 4.600 mAh, mentre la ricarica rapida arriva fino a 125 W, garantendo una carica dallo 0 a 100 in appena 23 minuti. Supporta inoltre la ricarica wireless a 15 W.

Infine, il top di gamma dello scorso anno di Motorola si conferma un cameraphone con una camera principale da 50 MP, stabilizzata otticamente e con apertura focale f/1.8. Il comparto camere è completato da una ultra-grandangolare da 50MP, un teleobiettivo 2X da 12 MP e una camera anteriore da 60 MP.

Il top di gamma Motorola Edge Pro del 2023 è in offerta a soli 571 euro sul sito eprice.it, a fronte di un prezzo di lancio di 939 euro. I metodi di pagamento accettati sono American Express, Visa, Visa Electron, Mastercard, PayPal e PostePay.

