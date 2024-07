Motorola Edge 40 Neo: costa soltanto 288€, cosa aspettate a prenderlo?

Se siete alla ricerca di un nuovo midrange di fascia media vi consigliamo di prendere in considerazionie l’ottimo Motorola Edge 40 Neo, un terminale incredibile che gode di specifiche tecniche favolose e dispone di un design meraviglioso realizzato con il supporto di Pantone. Viene proposto in diverse colorazioni ma quella che vi consigliamo adesso è quella Caneel Bay; il terminale gode di una batteria da 5000 mAh con fast charge rapida via cavoo. Supporta l’IP68 quindi è impermeabile contro gli schizzi d’acqua e di polvere. Fra le altre cose, c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel, troviamo uno schermo da 6,55 pollici FullHD+ pOLED con refresh rate da 144 Hz, un processore MediaTek Dimensity 1050 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Non manca il Dual SIM, c’è Android 13 con skin propritaria e la cover è in silicone compresa in confezione. Lo pagherete soltanto 288,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Motorola Edge 40 Neo: ecco perché comprarlo

Lo smartphone in quesstione gode della certificazione IP68 quindi significa che potrete utilizzarlo anche sotto l’acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Lo schermo pOLED con risoluzione FullHD+ da ben 6,55 pollici è super fluido grazie anche al refresh rate da 144 Hz, ma non finisce qui. A questa cifra è un best buy assoluto anche perché c’è una doppia fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel e una secondaria da 13 Megapixel con flash LED. C’è anche la Macro Vision per tutti i dettagli. Il design, come detto, è realizzato in collaborazione con Pantone. La batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia di un giorno con una singola carica e si ricarica rapidamente con la TurboPower da 68W.

Motorola Edge 40 Neo è, insomma, il best buy del giorno; non lasciatevelo sfuggire e compratelo adesso. A soli 288,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un best buy senza paragoni. Correte a prenderlo adesso.