Motorola Edge 30 Ultra: svelata la velocità di ricarica?

In queste ore è stato avvistato un nuovo dispositivo di casa Motorola avente numero di modello XT2251-1; il device, che ha fatto la sua comparsa sul portale cinese 3C, sembra che disponga della ricarica rapida da 33W.

Sappiamo che la nuova ammiraglia dell’OEM americano di proprietà di Lenovo ha appena ricevuto la certificazione 3C; è stato avvistato anche sul CMIIT cinese, ergo, presto apparirà sul TENAA con tutte le sue specifiche tecniche. Tutto ci fa pensare ad un debutto per il mese di luglio (almeno sul suolo asiatico).

Motorola Edge 30 Ultra: è lui o non è lui?

Non è stata rivelata l’identità del suddetto terminale; sappiamo solo che potrebbe avere un caricatore in confezione da 33W, ma al momento è tutto quello che sappiamo. Dal CMIIT però, apprendiamo che si tratta di un flagship di casa Motorola. Il 3C invece, suggerisce che questo sia un mediogamma.

Non di meno, oltre al misterioso prodotto, sul CMIIT è apparso anche un altro device avente numero di modello XT2243-2. Anche di questo abbiamo – ad oggi – pochissime informazioni.

Sull’Edge 30 Ultra, avente nome in codice “Frontier”, sappiamo che sarà annunciato a luglio nella terra di Lenovo; il debutto europeo e internazionale invece, è previsto per agosto. Il telefono dovrebbe essere alimentato dal processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e dovrebbe godere di un sensore fotografico da ben 200 Megapixel. Il moniker non è ancora noto, perciò lo ipotizziamo noi, dandogli un suffisso “Ultra”, secondo quanto affermano i leaks, ma non c’è nulla di ufficiale.

L’altra ammiraglia con Snapdragon 8+ Gen 1 dovrebbe essere il Razr 3. Questo flip phone, finalmente, sarà un top di gamma in tutto e per tutto e avrà un display FullHD+ da 6,7 pollici con refresh rate da 144 Hz, uno schermo esterno da 3 pollici, una snapper selfie da 32 Mega, due lenti con camera principale da 50 Mpx, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. La batteria dovrebbe essere da 2800 mAh.

