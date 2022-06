Motorola Edge 30: sotto i 400€ è quello "da acquistare"

Se state cercando un nuovo telefono di fascia media e non volete spendere troppo, vi consigliamo l’ottimo Motorola Edge 30. Si tratta di un dispositivo unico sul mercato, con un frame sottilissimo e un’estetica da far paura. Il telefono arriva come una versione “depotenziata” dell’Edge 30 Pro, il primo flagship al mondo con Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Questo presenta il chipset Snapdragon 778G che è un SoC di tutto rispetto, potente come pochi altri al mondo. Ha il modem 5G e una serie di funzionalità che ve lo faranno amare sin dal primo sguardo.

Girovagando sul web, abbiamo notato che il suo prezzo è ancora di 399,00€; capite bene che è scontato (in realtà costerebbe 549,90€) e le spedizioni sono incluse nel prezzo. Non di meno, avrete diritto alla garanzia di due anni, all’assistenza di Amazon sette giorni su sette e a molti altri vantaggi.

Motorola Edge 30: tanti motivi per comprarlo oggi

In primo luogo citiamo il meraviglioso pannello OLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate da 144 Hz; è uno dei display più nitidi che ci siano e la visuione dei contenuti è eccezionale. Presenta poi l’HDR10 e molte chicche software uniche.

Il comparto fotografico è degno del miglior flagship presente in circolazione: tre sensori, con ottica principale da 50 megapixel e selfiecam da 32 Mpx. Presente un sensore ultragrandangolare e uno macro per gli scatti ravvicinati.

La connettività 5G è ottima: vi permette di scaricare contenuti in un battibaleno e la navigazione sarà più fluida che mai. Il processore poi, assicura prestazioni premium. Completa la dotazione hardware la memoria RAM da 8 GB e lo storage da 128 GB. Con la batteria da 4020 mAh godrete di ore di autonomia e avrete anche la ricarica veloce TurboPower da 33W. Molto comoda e pratica la modalità “Ready For”.

A soli 399,00€ è un mediogamma da acquistare oggi, ma siate veloci. Non sappiamo quanto durerà ancora questa promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Motorola EDGE 30 : tutti i prezzi

Trovaprezzi mette a disposizione Motorola EDGE 30 al prezzo di 24,90€, il che contraddistingue ad oggi la miglior offerta disponibile sul mercato.

Confronta tutti i prezzi disponibili analizzando questa comoda tabella