Motorola Edge 30 Ultra: ecco come scatta le foto

Sappiamo tutti che Motorola dovrebbe lanciare un nuovo flagship nei giorni avvenire. Si dovrebbe chiamare Edge 30 Ultra e sarà un ammiraglia potentissima, in grado di sfidare apertamente il rivale Xiaomi 12S, o meglio, la gamma di telefoni 12S.

Motorola Edge 30 Ultra: prestazioni al top

Oggi, uno dei massimi funzionari della compagnia di Lenovo ha appena condiviso un sample fotografico scattato dalla lente del dispositivo. Dalle informazioni emerse, scopriamo che presenterà una fotocamera principale da 200 mega pixel che sembra sfruttare il sensore ISOCELL HP1 di Samsung, capace di eseguire il binning dei pixel 4 in 1. L’oggetto della foto scattata con la fotocamera è semplicemente un mazzo di fiori. La foto è stata condivisa da Chen Jin.

Volendo, vi basterà andare su Weibo Per scaricare l’immagine in grandezza originale ed analizzarla come preferite. Unitamente al sensore di fascia alta, il flagship presenterà anche l’ultimo processore di casa qualcuno. Lo schermo sarà un AMOLED da 6,7” con risoluzione FullHD+, refresh rate da 144 Hz E supporto all’HDR 10+. Ci sarà un grande accumulatore da 4005 mAh, supportato dalla Fast charge da 125W. In ultima analisi, citiamo la presenza della fotocamera frontale da 60 megapixel, del sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e del teleobiettivo da 12 megapixel. Siete curiosi?

Intanto vogliamo segnalarvi un’offerta davvero unica: Motorola Moto G200 è in sconto su Amazon a soli 349,90 €. È un telefono che presenta una fotocamera da 108 megapixel che gira video in 8K, ha il modem 5G e una batteria da 5000 mAh. C’è l’NFC E il supporto al dual Sim. E venduto da Amazon e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. Fra le altre cose, citiamo la disponibilità immediata e la consegna veloce entro domani se lo ordinate in poche ore.

Presenta un processore top di gamma Snapdragon 888+ di Qualcomm con modem 5G e RAM da 8 GB coadiuvata da memorie veloci da 128 GB. Prestazioni al top per un dispositivo davvero unico e che ha un rapporto qualità-prezzo semplicemente unico.

