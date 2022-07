Motorola Edge 30 Ultra: quello che c'è da sapere prima del lancio

Ci siamo: il nuovo Motorola Edge 30 Ultra è davvero alle porte. Ancora pochissimi giorni e finalmente conosceremo questa incredibile ammiraglia. Abbiamo visto che il device vanterà un sensore da 200 Megapixel e un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Oggi apprendiamo nuove interessanti informazioni sul device.

Il telefono infatti potrebbe sfoggirare uno schermo con refresh rate da 144 Hz e potrebbe arrivare in colorazioni super esclusive. Scopriamo tutti i nuovi dettagli emersi in queste ore.

Motorola Edge 30 Ultra: schermo al top e design da urlo

Stando a quanto rivelato da un report di 91mobiles, scopriamo che Motorola Frontier (nome in codice di Edge 30 Ultra/X30 Pro) potrebbe presentare uno schermo da 6,67 pollici. Sarà un flagship della gamma Edge, quindi ci aspettiamo il meglio della tecnologia presente a bordo. Come detto, l’unità principale sarà caratterizzata da un display OLED con refresh rate da 144 Hz. Ci saranno fino a 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Sotto la scocca batterà un cuore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e sarà il più potente di sempre. Abbiamo appreso che arriverà solo in due colorazioni: una bianca e una grigia. Ci dovrebbe essere una batteria da 4500 mAh con supporto alla fast charge da 125W. Il sensore fotografico invece dovrebbe essere da 200 Mpx con dimensione di 1,22 pollici. L’ottica in questione dovrebbe realizzata da Samsung; si dice che sia l’ISOCELL HP1, coadiuvata da obiettivi minori da 50 e 12 Mpx. Al momento si parla di una notizia non confermata quindi vi invitiamo a prenderla con “un pizzico di sale” per il momento.

Se state cercando un buon flagship a basso costo vi consigliamo Motorola Edge 30 Pro a soli 599,90€ con uno sconto incredibile sul prezzo di listino. Il device è un’ammiraglia senza eguali che offre performance eccezionali e dispone di un design classico, funzionale e alla moda. La selfiecam poi, è da ben 60 Mpx e regala autoscatti unici.

