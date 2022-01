Motorola Edge 30 Ultra: ci sarà lo stilo per sfidare S22 Ultra

L'Edge 30 Ultra di Motorola è prossimo al debutto internazionale. Ci aspettiamo che venga lanciato abbastanza presto e, sebbene siano state rivelate praticamente tutte le sue specifiche chiave, i colleghi di XDA Developers hanno ricevuto informazioni esclusive da una fonte attendibile su due periferiche aggiuntive che si potranno acquistare per il dispositivo: il Motorola Smart Stilo e la custodia Edge 30 Ultra Folio.

Motorola Edge 30 Ultra: gli accessori “da avere”

Il Motorola Smart Stylus è uno stilo che si collega tramite Bluetooth allo smartphone con cui è in uso e supporta sia i gesti aerei che la ricarica wireless. Può essere utilizzato come air mouse con display esterno e il pulsante può essere utilizzato anche per i controlli multimediali. Infine, può essere adoperato per scrivere direttamente nelle caselle di testo. Sembra essere uno stilo molto diverso da quello presente nel Motorola Moto G Stylus (2022), anche se non possiamo confermarlo con certezza. La fonte di XDA Developers lo ha descritto questo stilo come “next-gen“, alludendo al set di funzionalità aumentato. Sembrerebbe che questo stilo sia simile a quello dell'S21 Ultra.

Quando lo stilo è collegato al telefono, viene visualizzata anche una bolla che può mostrarti lo stato dello stilo. Può mostrare se è in carica e toccandolo può anche mostrarti le app per avviare che lo supportano. Tuttavia, il Motorola Smart Stylus ha funzionalità aggiuntive se abbinato in modo specifico alla custodia Ultra Folio Moto Edge 30.

La custodia Ultra Folio per Motorola Edge 30 ospiterà lo stilo quando non utilizzato e si potrà riporre sul retro del device. Ci sono trigger software per quando lo stilo viene rimosso, incluso il rilevamento per quando rimarrà fuori dalla custodia per molto tempo. La custodia non è solo un supporto per stilo e interagisce anche con il telefono.

“Folio Case” potrebbe non essere il nome commerciale finale di questa custodia e potrebbe finire per essere chiamato con un altro moniker quando verrà rilasciata per il futuro Edge 30 Ultra.

Non è chiaro se questi due componenti aggiuntivi verranno lanciati insieme al super flagship di cui tanto si parla, anche se sia la custodia che lo stilo verranno sicuramente lanciati in contemporanea.

È sicuramente lo stilo più avanzato che abbiamo mai visto da Motorola e la custodia è unica e diversa da qualsiasi altra che l'azienda abbia lanciato in precedenza. Non vediamo l'ora di scoprirle.