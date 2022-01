Motorola Moto G Stylus 2022 SENZA segreti (FOTO)

Il nuovo rendering del Motorola Moto G Stylus 2022 rivela un design completo: tripla lente, display perforato e molto altro ancora. La data di debutto del midrange deve ancora essere rivelata dalla società.

Motorola Moto G Stylus 2022: cosa sappiamo?

Motorola Milan, che potrebbe essere chiamato Moto G Stylus 2022, è in lavorazione da tempo e dovrebbe essere lanciato abbastanza presto. A novembre, 91mobiles aveva condiviso in esclusiva un rendering del design del telefono e pochi giorni fa un leak ne ha rivelato le specifiche complete.

Ora, il portale di 91mobiles riusciti a raccogliere un nuovissimo rendering del device per gentile concessione di alcune fonti del settore che mostrano il telefono in un'opzione di colore oro. Il device avrà un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale, una configurazione a tripla camera e un foro per il selfie snapper.

Moto G Stylus 2022 ha un ritaglio posizionato al centro per il selfie snapper e una cornice inferiore di grandi dimensioni. Avrà un modulo rettangolare che ospita le tre camere e un flash LED. Sul posteriore ci sarà una fossetta per il logo Moto.

Sul dorso destro saranno presenti un bilanciere del volume e un pulsante di accensione e un sensore di impronte digitali incorporato. Il vano SIM sarà sul bordo sinistro e la porta USB di tipo C, la griglia dell'altoparlante, l'alloggiamento dello stilo e il microfono principale saranno tutti presenti nella parte inferiore. Il bordo superiore ospita un microfono secondario.

Il terminale avrà un display FHD+ 90Hz da 6,58 pollici, che probabilmente potrebbe essere un pannello LCD. Potrebbe essere alimentato dal SoC Snapdragon 480 Plus 5G abbinato a un massimo di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna che potrebbe essere ulteriormente espandibile da una scheda microSD. È probabile che avvii il sistema operativo Android 12 out of the box e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida.

Sarà dotato di una fotocamera principale da 50 MP con tecnologia quad-pixel, che si traduce in una risoluzione effettiva dell'immagine di 12,5 MP. Le funzionalità di connettività potrebbero includere 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS e una porta USB di tipo C.