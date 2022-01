Motorola Edge 30 Pro: cosa aspettarci dal SUPER flagship ?

Il Motorola Edge 30 Pro che ha un numero di modello XT2201-1 ha ottenuto l'approvazione dall'autorità NBTC della Thailandia.

Motorola Edge 30 Pro: cosa sappiamo?

Giusto come “remind me“, l'Edge 30 che è diventato ufficiale come il primo smartphone al mondo con Snapdragon 8 Gen 1 in Cina nel dicembre 2021 portava il numero di modello XT2201-2. Quindi, sembra che l'Edge X30 cinese possa essere nominato Edge 30 Pro per i mercati globali, inclusa la Thailandia.

Il flagship è stato recentemente avvistato sul portale di benchmarking Geekbench ; è stata confermata la presenza del chip Snapdragon 8 Gen 1 di recente. L'elenco ha anche rivelato che avrà Android 12 OS e 12 GB di RAM.

Considerando che Edge 30 Pro sarà una versione ribrandizzata dell'Edge X30 cinese e dovrebbe presentare un display OLED da 6,7 ​​pollici avente una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Per i selfie, sarà dotato di una snapper frontale da 60 megapixel e sul posteriore invece, di una tripla lente da 50 (principale) + 50 (ultrawide) + 2 Megapixel (profondità).

Il telefono alimentato SD8G1 dovrebbe arrivare con un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1. Il dispositivo funzionerà con il sistema operativo Android 12 e l'interfaccia My UI. Potrebbe essere dotato di una batteria da 5.000 mAh capace di supportare una ricarica rapida da 68 W. È probabile che sia dotato di un pulsante hardware dedicato all'Assistente Google.

Un recente rapporto ha affermato che Edge 30 Pro sarà rilasciato anche in Europa fra un mese o due. Al momento, non sono disponibili informazioni sui prezzi di Edge 30 Pro per i mercati globali, ma vi terremo aggiornati.