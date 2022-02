Motorola Edge 30 Pro: un rapporto qualità-prezzo eccellente

Finalmente ci siamo: dopo mesi di indiscrezioni, il colosso americano di proprietà di Lenovo ha svelato la nuova ammiraglia di punta. Si chiama Motorola Edge 30 Pro e dispone del processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Costa 849,90€ e ha un rapporto qualità-prezzo eccellente.

Motorola Edge 30 Pro: le caratteristiche

Sotto la scocca troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 1, la nuova piattaforma mobile di Qualcomm Technologies. Grazier alle features Snapdragon Elite Gaming possono godere di una reattività fluida, immagini HDR ricche di colori e m,olto altro ancora.

Sul fronte della connettività troviamo il modem Snapdragon X65 RF-System per le reti di nuova generazione e la GPU è una Qualcomm Adreno. C'è il supporto al WiFi 6 e 6E. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4800 mAh con supporto alla fast charge TurboPower da 68W.

Aerriviamo al comparto fotografico: messa a fuoco di punta, OIS e molto altro. Perfetta anche la camera per le foto in notturna. Ci sono due lenti da 50 Megapixel. Anche i video sono al top, ottimi anche in condizioni di scarsa luminosità, supportano l'HDR 10+ e possono riprendere in 8K. Ultra wide e Macro Vision completano il tutto. Anteriormente invece, c'è una snapper selfie da 60 Mega per foto e videocall in alta qualità.

Il pannello è un'unità da 6,7 pollici MaxVision OLED con refresh rate a 144 Hz e risoluzione FullHD+. Gli speaker stereo sono coadiuvati da tecnologia Dolby Atmos e Snapdragon Sound.

Con Ready For invece, il dispositivo diventa un PC portatile con l'ausilio di un semplice cavo; il sistema ha un look tutto nuovo, è compatibile con Windows 10/11 e può essere usato anche wireless. Non manca un software pulito ma ricco di opzioni: MyUX e Android 12 mantengono il firmware pulito e reattivo.

Motorola è anche il primo brand che supporta lo Snapdragon Spaces™ XR Developer Platform. Il telefono può essere usato con una stilo smart inseribile in una cover folio davvero iconica. Quanto costa Edge 30 Pro? 849,90€ in Cosmos Blue e Stardust White.

Le migliori offerte di oggi per Motorola EDGE 30 Pro : tutti i prezzi

Chi vuole cercare il miglior prezzo per l'accesso ad un Motorola EDGE 30 Pro deve oggi guardare alle offerte Ebay: la miglior scontistica consente infatti di acquistare il device per 20,90€.

In questa tabella tutte le offerte disponibili.