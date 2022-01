Motorola Edge 30 Pro sta per arrivare anche da noi

Motorola Edge 30 Pro è appena stato elencato nel portale della certificazione NBTC sembra che sarà rinominato Edge X30 per i mercati globali. Di fatto, il device è stato individuato sul database di Geekbench un paio di settimane fa.

Cosa sappiamo del nuovo Motorola Edge 30 Pro?

L'OEM di proprietà di Lenovo ha lanciato lo smartphone Moto Edge X30 il mese scorso nel mercato cinese. Il dispositivo è stato il primo telefono con SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Si ritiene che il telefono faccia il suo debutto con il moniker Moto Edge 30 Pro nei mercati globali. Un paio di settimane fa, il telefono è stato individuato sul sito Web del database di benchmark Geekbench. Ora abbiamo individuato il device sul sito Web di certificazione NBTC, e viene menzionato anche il numero di modello del suddetto device. Il portale suggerisce un lancio imminente.

Il sito conferma il numero di modello del prossimo flagship. Il telefono vanterà il numero di modello XT2201-1. Giusto come “remind me”, il numero di modello dell'Edge X30 è XT2201-2.

Geekbench ha confermato che il telefono sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Il sito suggerisce che il dispositivo verrà precaricato con Android 12 e conterrà 12 GB di RAM.

L'Edge X30 sfoggia un display P-OLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, luminosità di picco di 700 nits e certificazione HD10+. Il pannello è dotato di una tacca perforata che accoglie lo sparatutto per selfie anteriore. Non di meno, è dotato di un'unità batteria da 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida da 68 W.

Infine, il dispositivo offre una configurazione a tripla lente posteriore e un flash LED. Il sensore principale sul telefono ha 50 Megapixel e viene accoppiato ad un obiettivo ultra grandangolare da 50 MP e ad un sensore di profondità da 2 MP. Per selfie e videochiamate, vede la presenza di una lente da 60 Megapixel nella parte anteriore.

Lo smartphone ha uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale e una porta di ricarica USB di tipo C. Ma non dispone il jack audio da 3,55 mm. Viene venduto in due opzioni di colore: nero e bianco perla. Pesa 194 grammi e misura 163,56 x 75,95 x 8,49 mm.