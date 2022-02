Motorola Edge 30 Pro: quando arriverà da noi?

Diversi rapporti hanno affermato che Motorola lancerà Edge 30 Pro in India e in Europa questo mese. Un nuovo teaser rilasciato dal marchio di proprietà di Lenovo conferma che un nuovo telefono della serie Edge verrà lanciato il 24 febbraio in India. Sembra che la società stia spoilerando l'arrivo del device di punta.

Motorola Edge 30 Pro in India il 24 febbraio… e da noi?

I rapporti hanno rivelato che Motorola Edge 30 Pro sarà una versione rinominata del Moto Edge X30 che ha debuttato come il primo flagship con Snapdragon 8 Gen 1 al mondo a dicembre 2021. I rendering trapelati finora hanno suggerito che avrà un aspetto identico a quello della controparte cinese. Tuttavia, esiste la possibilità che l'ammiraglia possa essere dotato di uno scanner di impronte digitali sullo schermo anziché di uno laterale.

Specifiche tecniche

Il Motorola Edge 30 Pro potrebbe essere dotato di un display OLED da 6,7 ​​pollici con un design perforato. Sarà in grado di offrire una risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 576 Hz. Non di meno, sarà dotato di una snapper frontale da 60 megapixel e di una tripla fotocamera da 50 megapixel (principale, con OIS) + 50 megapixel (ultrawide) + 2 megapixel (profondità).

Poi, potrà avere fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. Sarà guidato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 1. Trarrà energia da una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 68 W.

È probabile che il dispositivo arrivi con il sistema operativo Android 12 e MyUI. Al momento, non ci sono informazioni disponibili sui suoi prezzi. È probabile che venga commercializzato in bianco e nero.