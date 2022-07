Motorola Edge 30 Neo è in cantiere: cosa dobbiamo aspettarci?

Secondo quanto si apprende, il nuovo midrange Motorola Edge 30 Neo sembra essere già in cantiere presso la compagnia. Ma cosa ci aspettiamo da questo terminale? Facciamo il punto della situazione.

Motorola Edge 30 Neo: i dettagli

L’OEM americano di proprietà di Lenovo svelerà presto moltissimi nuovi dispositivi; dal famigerato Edge X30 Pro (aka Edge 30 Ultra) all’Edge 30 Fusion, senza dimenticare i vari low-cost della famiglia Moto G. Sicuramente le aspettative più alte sono per l’Ultra e per il Razr (2022). Questi due saranno dei flagship in tutto e per tutto, con a bordo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e con caratteristiche davvero intriganti. Ad esempio, la super ammiraglia Ultra dovrebbe presentare perfino tre sensori fotografici con ottiche da 35, 50 e 85 mm. Quella principale potrebbe avere una risoluzione di 200 Mpx.

Oggi apprendiamo nuove informazioni sul famoso Edge 30 Neo, un mediogamma entry level con schermo da 6,28 pollici FullHD+ che sembra presentare 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Arriverà in nero e in blu e nei mercati internazionali potrebbe essere venduto come Edge 30 Lite. Avrà lo Snapdragon 695 sotto la scocca e ci sarà una variante super economica con 6 o 8 GB di RAM LPDDR4X. Questo è quanto riportato dal sito indiano di 91mobiles.

Lo schermo sarà P-OLED e avrà il refresh rate da 120 Hz con selfiecam al seguito da 32 Mpx. Posteriormente invece, troveremo una main camera da 64 Mpx e una ultrawide da 13 Mpx. La batteria sarà di 4020 mAh e sarà sottilissimo: meno di 7 mm. Potrebbe costare 330€. Insomma, è chiaro che l’azienda stia spingendo sul pedale dell’acceleratore. Il debutto dei nuovi smartphone potrebbe avvenire nelle prossime settimane: restate connessi con noi.

Intanto, se volete fare un buon affare vi consigliamo il Motorola Edge 20 a soli 287,00€. È uscito lo scorso anno ma è ancora validissimo. Pensate che il modello del 2022, Edge 30, è andato sold out ieri durante il Prime Day.

