Motorola Edge 30 Fusion: sì, è il rebrand del Moto S30 Pro

Ufficiale: dai nuovi render di Motorola Edge 30 Fusion scopriamo che il suddetto smartphone sarà il rebrand dell’attuale Moto S30 Pro appena annunciato in Cina.

Di fatto, pochissimi giorni or sono, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha presentato i nuovi Moto X30 Pro, S30 Pro e Razr (2022) in Cina. Si tratta, rispettivamente, di un’ammiraglia premium, un flagship killer e un pieghevole di punta. Ad oggi sono disponibili solo nel mercato locale asiatico ma non sappiamo quando verranno annunciati nel resto del mondo. Oggi però, grazie all’insider Evan Blass scopriamo i render 3D del midrange più potente del mercato. Date un occhio di seguito.

Ora, il tipster Evan Blass alias OnLeaks ha rivelato più rendering del prossimo Motorola Edge 30 Fusion. Quindi, diamo un’occhiata.

Motorola Edge 30 Fusion: quello che c’è da sapere

Il terminale in questione somiglia molto al Moto S30 Pro che abbiamo conosciuto in passato. Inoltre, Blass dichiara che questo è il famigerato device avente nome in codice “Tundra” già visto in passato su Geekbench.

Il telefono ha la stessa fotocamera principale da 50 Mpx dell’S30 Pro con sensore da 1/1,55 pollici avente dei pixel da 1,0 µm, 2,0 µm con binning e OIS al seguito. Gli speaker stereo saranno cosviluppati da Dolby Atmos.

C’è un pulsante di accensione e un bilanciere del volume sul frame laterale destro; nella parte inferiore invece, troviamo lo slot per la SIM, una porta USB C, un microfono e la griglia dello speaker.

Edge 30 Fusion disporrà di uno schermo AMOLED da 6,67 pollici FullHD+ con refresh rate da 90 Hz. Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Anteriormente troveremo una selfiecam da 32 Mpx e sotto la scocca infine, una batteria da 4270 mAh con supporto alla fast charge da 68W. Il debutto dovrebbe avvenire nei primi di settembre o verso la fine di agosto.

