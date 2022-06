Motorola Edge 20: sconto folle di 150€ (offerta a tempo)

Uno dei migliori smartphone di fascia media presente oggi in circolazione si trova al miglior prezzo di sempre. Grazie ad un’offerta a tempo limitato, il Motorola Edge 20 si può portare a casa a soli 429,90€ al posto di 579,90 €. Capite bene che si tratta di un risparmio pari al 26%, ovvero 150 € sul prezzo di listino. La versione in sconto ha 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Ricordati che c’è la possibilità di acquistarlo subito e di pagare a rate con interessi zero e senza busta paga grazie al servizio di Cofidis. Vi basterà selezionarlo al momento del pagamento.

Motorola Edge 20: perché acquistarlo oggi?

In primo luogo citiamo la presenza del meraviglioso schermo OLED con risoluzione FullHD+ da 6,7” con refresh rate da 144 Hz. Per essere uno smartphone di fascia media, questo è un display incredibilmente bello e risoluto. I vostri contenuti saranno più vibranti che mai. Troviamo anche un processore Qualcomm Snapdragon 778G con modem 5G per la connettività di ultima generazione.

La fotocamera da 108 megapixel con super zoom 30X riesce a farvi realizzare scatti incredibili in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia ultra pixel.può registrare video in 4K e scattare foto nitide anche da lontano, oltre che stabili. Questo è uno degli smartphone più sottili di sempre; il Wi-Fi 6E e il modem 5G completano il tutto.

Con la modalità “Ready For” potrete usare il vostro telefono come se fosse un pc per giocare, lavorare e molto altro ancora. Vi basterà connetterlo a una TV compatibile o un computer via cavo o in modalità wireless. Una funzionalità semplicemente comoda.

A soli 429,90 € questo è il medio gamma da acquistare oggi.bello, sottile, potente e con un’autonomia eccellente, grazie anche da batteria da 4000 mAh. È Dual SIM ed è disponibile in due colorazioni: Black o Forest Grey. Fate presto prima che terminino le scorte o che finisca l’offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Le migliori offerte di oggi per Motorola EDGE 20 : tutti i prezzi

Chi ambisce alla miglior offerta attuale per un Motorola EDGE 20 può trovare un prezzo pari a 399,9€: è Amazon ad offrire oggi la miglior opzione d'acquisto.

Di seguito tutte le offerte in questi giorni accessibili