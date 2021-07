I rendering ufficiali del Motorola Edge 20 Pro emergono in queste ore e ne rivelano il design completo. Ieri, il colosso della casa alata ha confermato che terrà un evento di lancio in Cina il 5 agosto per presentare la serie di smartphone Edge 20.

Motorola Edge 20 Pro: un design tutto nuovo

Il marchio di proprietà di Lenovo dovrebbe annunciare Edge 20 e Edge 20 Pro nel corso del prossimo grande show. La line-up dovrebbe includere anche un dispositivo chiamato Edge 20 Lite, il quale potrebbe diventare ufficiale nelle prossime settimane.

La scorsa settimana, il famoso informatore OnLeaks ha condiviso i rendering CAD dell'Edge 20. Oggi, l'affidabile informatore Evan Blass ha pubblicato il rendering per la stampa dell'Edge 20 Pro, mostrando al mondo il design ufficiale del dispositivo.

Il rendering di Edge 20 Pro mostra che non presenterà uno schermo con bordi curvi come il predecessore uscito nel 2020. Il nuovo modello dovrebbe essere dotato di un pannello OLED con un foro allineato centralmente e un lettore di impronte digitali sullo schermo.

Motorola Edge 20 Pro "Sierra" pic.twitter.com/qHFl7Pu38X — Evan (@evleaks) July 26, 2021

Il pulsante hardware disponibile sul lato sinistro del dispositivo sembra essere un tasto contestuale all'Assistente Google. L'isola della fotocamera posteriore del telefono presenta una fotocamera quadrata nella parte superiore seguita da altri due obiettivi e un flash LED. Ci sarà fotocamera principale da 108 megapixel. Oltre alla colorazione blu, dovrebbe arrivare in altre tinte (bianco e nero, si ipotizza).

Specifiche tecniche

Il Motorola Edge 20 Pro è dotato di uno schermo OLED FHD+ 120Hz da 6,67 pollici. Dovrebbe essere alimentato dal chipset Snapdragon 870 e da una batteria da 4.500 mAh, che dovrebbe supportare la ricarica rapida. Dovrebbe arrivare con 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di memoria interna.

Per i selfie, ci sarà una fotocamera frontale da 32 megapixel. La variante destinata al mercato cinese avrà una selfiecam da 16 megapixel. La configurazione fotografica posteriore comprenderà una main camera da 108 megapixel, uno snapper grandangolare da 16 megapixel capace di funzionare anche da macro e un teleobiettivo da 8 megapixel con supporto per lo zoom ottico 5x. Non mancherà un altoparlante mono e un'uscita display.

Motorola

Smartwatch