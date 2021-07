In queste ore è appena stata confermata la data di lancio della serie Edge 20 di Motorola, nonché la sua caratteristica cardine: la fotocamera da 108 MP.

Motorola Edge 20 Series: facciamo il punto

All'inizio di questo mese, due telefoni del colosso della casa alata aventi numero di modello XT2143-1 e XT2153-1 sono stati individuati presso il sito di certificazione TENAA in Cina. Questi elenchi appartengono ai futuri smartphone Motorola Edge 20 e Edge 20 Pro. Oggi, la società ha confermato che rilascerà la serie di telefoni alle 19:30 (ora locale) il 5 agosto in Cina.

L'elenco ha condiviso le informazioni relative ai nuovi telefoni, anche se, pochi giorni or sono, l'insider Evan Blass aveva rivelato che Edge 20 e Edge 20 Pro sarebbero stati dotati di una fotocamera principale da 108 megapixel. Ora, anche il poster ufficiale suggerisce anche che la gamma di flagship sfoggerà una fotocamera da 108 megapixel.

I due dispositivi dovrebbero arrivare con un pannello OLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per gli autoscatti e le videochiamate, l'Edge 20 disporrà di una selfiecam da 32 megapixel.

La configurazione della fotocamera posteriore dell'Edge 20 includerà una fotocamera principale da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide da 16 megapixel, un tele da 8 megapixel con zoom ottico 5x. L'Edge 20 Pro potrebbe presentare la stessa configurazione della fotocamera, ma il suo teleobiettivo potrebbe supportare lo zoom ottico 3x.

È probabile che lo Snapdragon 778G alimenti la variante standard, mentre l'Edge 20 Pro potrebbe arrivare sul mercato con il chip Snapdragon 870. Entrambi i telefoni possono avere fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Questi dispositivi verranno preinstallati con il sistema operativo Android 11.

L'Edge 20 vanterà una batteria da 4.000 mAh. Entrambi i telefoni dovrebbero arrivare con altre funzionalità simili come lo scanner di impronte digitali under display, il supporto per la ricarica rapida e il pulsante Google Assistant.

