Rapporti recenti hanno rivelato che Berlin, Berlin NA, Pstar e Kyoto sono i nomi in codice dei prossimi telefoni Motorola. Una recente perdita di TechnikNews ha rivelato che questi telefoni appartengono alla gamma Edge di nuova generazione di Motorola.

Motorola Edge 20 Lite, 20 e 20+: cosa sappiamo?

L'ultima fuga di notizie dell'affidabile informatore Evan Blass rivela che il telefono avente il moniker “Kyoto” arriverà sul mercato come Edge 20 Lite. Questo dovrebbe essere il modello più economico della prossima serie Edge, mentre Berlin e Pstar sono nomi in codice degli altri telefoni più potenti della gamma. Il primo dei due, che si dice sia rivolto verso l'Europa, dovrebbe presentare il chip Snapdragon 778G. Si dice che la variante nordamericana del telefono abbia il nome in codice Berlin NA.

Motorola "Kyoto" is the Edge 20 Lite

Motorola "Lisbon" is the G60S

Motorola "Saipan" is the G50 5G — Evan Blass (@evleaks) June 21, 2021

È probabile che Pstar sia un terminale dotato del chip Snapdragon 865 o Snapdragon 870. Ora che Blass ha rivelato che il Kyoto debutterà come Motorola Edge 20 Lite, è probabile che i telefoni Berlin e Pstar possano uscire allo scoperto come Motorola Edge 20 e Edge 20+. Si consiglia di attendere ulteriori segnalazioni per conoscere i nomi dei prodotti finali dei telefoni Berlin e Pstar.

Si ipotizza che Edge 20 Lite sia dotato di una snapper per i selfie da 32 megapixel. La sua back cover dovrebbe ospitare una main camera principale da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. Gli altri dettagli del telefono sono ancora un mistero, purtropppo.

Il noto tipster Evan Blass ha anche rivelato che i prossimi telefoni Motorola con il nome in codice Lisbon e Saipan arriveranno sul mercato come Moto G60S e Moto G50 5G. Al momento non sono disponibili informazioni sulle specifiche di questi smartphone, ma vi terremo aggiornati. Restate connessi per saperne di più nelle settimane a venire.

