Stando a quanto emerge in rete, Motorola sta lavorando duramente agli smartphone eredi di Edge ed Edge+ che sono stati annunciati nei mercati globali lo scorso anno. Il portale di TechnikNews aveva fatto trapelare alcune informazioni sui prossimi dispositivi del brand aventi nome in codice come Berlin, Berlin NA, Sierra e Kyoto. La pubblicazione è tornata alla ribalta con nuove informazioni sui suddetti terminali e su un inedito Pstar.

Motorola: la recente fuga di notizie ci svela dettagli importanti

Nuove informazioni condivise dalla pubblicazione rivelano che Berlin sarà un modello destinato al mercato americano, mentre Berlin NA sembra essere un'edizione nordamericana che potrebbe essere venduta tramite operatore Verizon. Arriveranno con il marchio Edge.

Berlin e il Berlin NA verranno entrambi forniti con un chip Snapdragon 778G, 6 GB / 8 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione. Entrambi i telefoni hanno una fotocamera frontale OmniVision OV32B40. La configurazione della fotocamera posteriore sembra includere una main camera Samsung S5KHM2 da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide/macro OmniVision (OV16A10) da 16 megapixel e un tele da 8 megapixel (OV08A10).

Dall'altro lato, il Berlin NA ha un'ottica principale Samsung S5KHM2 da 108 megapixel, un obiettivo ultrawide/macro Samsung S5K4H7 da 8 megapixel e un obiettivo di profondità OmniVision OV02B1B da 2 megapixel. Il telefono dovrebbe arrivare nei colori Emerald (verde), Stout (marrone) e bianco.

Edge Pstar

La pubblicazione suggerisce che Pstar è lo stesso dispositivo precedentemente indicato come Sierra. Il numero di modello di questo dispositivo è XT2153 ed è probabile che verrà rilasciato nelle seguenti colorazioni: nero, blu e bianco. Dovrebbe essere alimentato dal chip Qualcomm, il cui nome in codice è “kona“. Verosimilmente, si parla dello Snapdragon 865 o 870.

Il SoC sarà accoppiato a 6 GB / 8 GB / 12 GB di RAM e 128 GB / 256 GB di spazio di archiviazione. Potrebbe essere dotato di una fotocamera frontale OV16A1Q da 16 megapixel in Cina o di una selfiecam OV32B da 32 megapixel.

Edge Kyoto

Si dice che il telefono Motorola Edge con Kyoto sia il modello più economico della gamma. Ha una fotocamera frontale OV32B da 32 megapixel e il suo sistema di camere posteriori dovrebbe essere così composto:

Main camera S5KHM2 da 108 megapixel;

Obiettivo ultrawide/macro S5K4H7 da 8 megapixel;

Sensore di profondità OV02B1B da 2 megapixel.

