Motorola: ecco gli smartphone che verranno aggiornati ad Android 15

Motorola ha recentemente annunciato l’arrivo di Android 15 su un’ampia selezione di smartphone. Sono ben 29 i modelli inclusi nell’aggiornamento, appartenenti a serie di successo come Razr, Edge, Moto G e Thinkphone.

Pur non essendo ancora stata comunicata una data precisa per il rilascio, l’aggiornamento è già stato confermato nelle pagine di supporto ufficiali, segno che la distribuzione da parte di Motorola potrebbe avvenire a breve.

Quali smartphone Motorola riceveranno Android 15?

Motorola Razr:

Razr 50 Ultra

Razr 50

Razr 50s

Razr 40 Ultra

Razr 40

Razr 40s

Motorola Edge:

Edge 2024

Edge+ 2023

Edge 2023

Edge 50 Ultra

Edge 50 Pro

Edge 50

Edge 50 Neo

Edge 50 Fusion

Edge 40 Pro

Edge 40

Edge 40 Neo

Edge 30 Ultra

Motorola Moto G:

Moto G Power (2024)

Moto G Stylus (2024)

Moto G (2024)

Moto G85

Moto G75

Moto G55

Moto G45

Moto G35

Moto G34

Motorola Thinkphone:

Thinkphone

Thinkphone 25

Android 15 porterà novità significative per gli smartphone Motorola, puntando su sicurezza, gestione più efficiente dello spazio d’archiviazione e produttività. Tra le funzionalità principali, Private Space aggiunge un livello extra di protezione per i dati sensibili, migliorando la sicurezza contro gli accessi non autorizzati. App Archiving ottimizza lo storage, permettendo di archiviare app poco usate ma senza disinstallarle, liberando memoria e mantenendo comunque i dati.

I telefoni con schermi più ampi beneficeranno di un multitasking più efficiente, migliorando la navigazione tra le app e la produttività. Ricordiamo poi che l’azienda ha già avviato il test beta di Android 15 per dispositivi come il Moto Edge 50 Fusion. Come detto, le tempistiche effettive per il lancio dell’aggiornamento da parte di Motorola non sono ancora note ma, alla luce di questi vantaggi, l’attesa verrà ricompensata.