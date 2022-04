Motorola E32 avvistato in rete: ecco come sarà

Il piccolo low cost di casa Motorola, il Moto E32, è appena stato avvistato in rete grazie a dei render online che ne hanno rivelato l'estetica definitiva. Di fatto, ultimamente, una serie di device dell'OEM americano di proprietà di Lenovo sono stati scoperti in rete. Adesso apprendiamo che la compagnia si sta preparando per presentare i midrange low-cost per il 2022.

Ecco che quindi i render del Moto E32 acquistano valore e hanno uno scopo ben preciso: mostrare il disegno stilistico dei modelli next-gen del marchio. Sono stati condivisi da Bestopedia, in collaborazione con il noto insider del web Sudhanshu.

Giusto per fare un passo indietro, il dispositivo di Motorola è stato avvistato su numerosi portali per la certificazione online: FCC, EEC, WiFi Alliance e NBTC. Il report di oggi però ci mostra quale sarà l'estetica dei prodotti più economici del colosso americano, ma andiamo con ordine.

Motorola Moto E32: ecco cosa sappiamo

In primo luogo possiamo notare un display piatto da 6,6 pollici con selfiecam al centro del pannello. Le cornici sembrano essere molto contenute, ma il mento – come sempre – è alquanto evidente. Posteriormente c'è un ampio modulo fotografico con tre sensori impilati verticalmente insieme al flash LED.

Nella parte inferiore si nota la griglia per lo speaker, il microfono ma citiamo l'assenza di un cavo jack audio da 3,5 mm. Ovviamente c'è il buco per la ricarica Type C. Non manca poi un microfono secondario, il bilanciere del volume, il pulsante di accensione e spegnimento sul frame destro. Sotto la scocca potrebbe esserci un SoC MediaTek Helio G85 coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM e storage da 129 o 256 GB.

Poiché si tratta di un rapporto non confermato, vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito. In caso di novità, ve lo faremo sapere.