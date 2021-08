La scorsa settimana, l'informatore affidabile Evan Blass ha condiviso i rendering di un futuro dispositivo low-cost di Motorola. A quel tempo, non ha rivelato il nome del device stesso. Il design del telefono ha suggerito che potrebbe essere il presunto telefono Moto E20.

Motorola E20: cosa sappiamo?

Oggi, il tipster ha condiviso un nuovo rendering del prodotto in questione, rivelando che avrebbe debuttato sul mercato con il moniker “Moto E20“.

Il nuovo rendering del terminale in questione mostra che il gadget disporrà di un display con notch a goccia e un motivo esagonale su quello che sembra essere il retro in policarbonato. Sulla back cover poi, è presente un'unità verticale a doppia camera. Il bordo destro del dispositivo sembra presentare un pulsante per l'assistente vocale, un bilanciere del volume e un tasto di accensione.

Il profilo sinistro dell'E20 sembra presentare uno slot SIM. Sul frame superiore è presente un jack audio da 3,5 mm, mentre nella parte inferiore è presente un microfono, una porta USB-C e una griglia dell'altoparlante. Sembra che il dispositivo non disponga di uno scanner di impronte digitali.

Motorola Moto E20 (XT2155-1 / "Aruba"): 6.5" HD+, 2GB/32GB, Android 11, 1.6GHz octa-core, 13MP + 2MP | 5MP, 4000mAh



Also, Motorola "Cyprus" is the Moto E30. pic.twitter.com/WbdOGm12Rd — Evan (@evleaks) August 26, 2021

Specifiche tecniche

Secondo l'insider, il Moto E20 ha il nome in codice Aruba e il suo numero di modello è XT2155-1. Ha un display da 6,5 ​​pollici che offre una risoluzione HD+ ed è alimentato da un processore octa-core da 1,6 GHz non specificato. L'informatore ha affermato che è un SoC di Qualcomm.

Il telefono verrà fornito con 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione nativo. Funzionerà su sistema operativo Android 11 e trarrà energia da una batteria da 4.000 mAh. Per la fotografia, vanterà una selfiecam da 5 megapixel e due lenti da 13 + 2 megapixel.

Un rapporto precedente affermava che questo dispositivo sarebbe arrivato come Lenovo K14 in alcuni mercati.

Blass ha anche rivelato l'esistenza del telefono Moto E30. Tuttavia, oltre a condividere il suo nome in codice “Cipro“, non ha menzionato nulla sulle sue specifiche.

