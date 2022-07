Motorola: ci sono ben sette smartphone in arrivo, ecco quali

Stando a quanto leggiamo in rete, scopriamo che Motorola ha in serbo ben sette nuovi smartphone da lanciare nel mercato internazionale nei mesi a venire. Insomma, questo è proprio l’anno dell’azienda americana ora di proprietà di Lenovo. La società sta investendo ingenti risorse per la sua divisione mobile e i dati di vendita le stanno dando ragione; ma andiamo con ordine.

Pochi mesi fa, grazie al tipster Evan Blass abbiamo appreso i dettagli sui terminali di Motorola che abbiamo visto in queste settimane. Il suo report è stato condiviso anche dal portale di 91mobiles. Ora il tipster è tornato alla ribalta parlando dei nuovi gadget prossimi al debutto.

Motorola: quali sono i device in arrivo?

Tutti i dispositivi che sono riportati di seguito dovrebbero giungere sul mercato entro dicembre. Hanno diversi nomi in codice: Devon, Tundra, Maui e Victoria. Osserviamoli insieme.

Motorola Devon

Il primo del quartello è un telefono di fascia medio-bassa facente parte della gamma Moto G; ha uno schermo LCD FullHD+ con refresh rate da 6,49 pollici con un foro per la selfiecam. Sotto la scocca batte un cuore Snapdragon 680 con 4 o 6 GB di RAM, 128 GB di memoria, selfiecam da 16 Mpx e dual camera da 50 Mega+8Mpx. Ci sarà anche una variante con modem 5G e processore MediaTek. Dovrebbe essere diversa anche la main camera.

Motorola Tundra

Tundra sarà un gadget della serie Edge; avrà un’estetica molto accattivante con schermo pOLED FullHD+ da 6,55″ a 44 Hz, processore Snapdragon 888+, 12 GB di RAM, memorie rapide fino a 256 GB e batteria da 4400 mAh. Sul fronte fotografico ci aspettiamo una snapper selfie da 32 Mpx e tre ottiche da 50+13+2 Megapixel.

Motorola Vaui e Motorola Victoria

Il primo sarà un entry level, con schermo HD+, Helio G37, 3 GB di memoria RAM e non solo. Il secondo sarà di un’altra categoria, con SoC MediaTek MT6879, snapper da 16 mega, RAM da 6 o 8 GB, main camera da 108 Mega e non solo.

Motorola Bronco e Motorola Canyon

Arriviamo agli ultimi due del gruppo; Bronco e Canyon pare che siano i nomi in codice dei top di gamma per il 2023; dovrebbero far parte della serie Edge 40.

