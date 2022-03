Motorola: a breve il flagship con Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Sappiamo che ogni anno Qualcomm realizza due soluzioni top di gamma per i suoi chipset facenti parte della serie 8XX. Da una parte il modello standard (a fine anno), dall'altra invece, l'iterazione Plus che arriva, solitamente verso il secondo semestre. Non si tratta di una nuova generazione, ma di un'upgrade della prima. Anche quest'anno quindi, vedremo la versione Plus dello Snapdragon 8 Gen 1. Ci saranno tantissimi nuovi device con questa piattaforma e uno dei primi smartphone alimentati dal suddetto telefono sarà realizzato da Motorola.

I principali costruttori di telefonia stanno lavortando sodo per rilasciare un'ammiraglia dotato di questo chipset. Oltre a Xiaomi, OPPO, OnePlus, il colosso americano di proprietà di Lenovo è in pole position per il rilascio del nuovo Frontier.

Motorola: cosa sappiamo della nuova ammiraglia?

A riportare dell'arrivo del Frontier ci ha pensato un tipster su Weibo. Proprio come con l'Edge X30, Motorola sarà la prima compagnia a introdurre un device dotato di un nuovo processore Qualcomm.

Sarà costruito con il processo a 4 nm di TSMC e dovrebbe disporre di prestazioni notevolmente migliorate. Anche il consumo energetico potrebbe essere superiore rispetto al nodo architettonico di Samsung.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus disporrà di un'architettura a tre cluster “1+3+4”. Ci sarà un super core Cortex X2, tre Cortex A710 e quattro Cortex A510 per il risparmio energetico. La CPU girerà a 2,99 GHz e la GPU potrebbe ricevere un piccolo upgrade.

Ipotizziamo che le performance di questo chipset di casa Qualcomm raggiungeranno un nuovo record in AnTuTu, diventando così il processore 5G più potente al mondo nel panorama Android.

Ci sono delle brutte notizie però: alcuni analisti ritengono che TSMC non sarà in grado di gestire il problema del surriscaldamento anomalo delle soluzioni di Qualcomm.

Ora scopriamo anche che Qualcomm svelerà lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus a maggio. I primi smartphone con questa soluzione, incluso il nuovo Motorola quindi, arriveranno a giugno.

Probabilmente, anche i foldable di Samsung saranno dotati di questa piattaforma. Staremo a vedere.