MotoGP 2022: ecco dove vedere le gare in TV, fuori dai giochi DAZN

Anche quest'anno il MotoGP 2022 è pronto a inaugurare una nuova stagione al fulmicotone. C'è tanta aspettativa per questo nuovo campionato in vista del primo semaforo verde di questa stagione che scatterà il prossimo weekend con il GP del Qatar. La prima tappa sarà l'inizio di questo storico evento su due ruote dove i migliori campioni si batteranno per vincere il podio.

Il calendario del MotoGP 2022 comprenderà 21 appuntamenti, segnando un record mai visto prima per numero così alto di gare in un singolo campionato. Anche se amareggiati per la perdita del mitico Valentino, che per la prima volta dopo 20 anni non gareggerà nel Motomondiale, tutti gli appassionati non vedono l'ora di seguire i sorpassi e le lotte serrate a cui assisteremo durante questa stagione che promette tanta azione.

Dove potremo vedere tutte le gare del MotoGP 2022 in televisione? Scopriamolo insieme in questo articolo dove vi forniremo alcuni dettagli davvero interessanti e il calendario delle gare completo.

MotoGP 2022: sì Sky, NOW e TV8 ma niente DAZN

Quest'anno brutte notizie per chi ha un abbonamento attivo con DAZN. Infatti, la piattaforma streaming dal contenuto sportivo non trasmetterà nessuna gara del MotoGP 2022. Dopo aver tolto la licenza a Sky della Serie A TIM per due anni consecutivi, questa volta tocca a DAZN lasciare un contenuto.

Tuttavia, le gare saranno trasmesse per l'appunto su Sky al canale tematico Sky Sport MotoGP (numerazione 208) dove potrete vederle tutte in diretta: MotoGP 2022, Moto2, Moto3 e MotoE. La trasmissione avverrà tramite satellite, ma anche tramite internet con SkyQ e Sky Go.

Il Motomondiale 2022 non mancherà nemmeno su NOW TV, la piattaforma streaming on demand di Sky, dove saranno trasmesse tutte le gare in diretta. Invece, su TV8, canale gratuito del digitale terrestre, gli utenti che non hanno un abbonamento attivo con Sky, potranno vedere tutte le gare in differita e 6 Gran Premi in diretta:

Stati Uniti;

Spagna;

Italia;

Germania;

Misano;

Aragón.

Esistono comunque pacchetti molto convenienti che permettono di vedere Sky TV, Netflix e Cinema a meno di 20 euro e con poco di più in aggiunta accedere al MotoGP 2022.

Il calendario completo delle gare

Vediamo ora il calendario completo delle gare del MotoGP 2022 che ci impegneranno da marzo a novembre 2022. Ecco le date e i circuiti su cui si sfideranno questi campioni: