Moto Watch 100: ritornano gli smartwatch di Motorola

Uno smartwatch targato Motorola non veniva annunciato da un po' di tempo, ma, secondo un nuovo report, è probabile che le cose cambino visto che un nuovo modello è in lavorazione per un segmento popolare del mercato. Questo gadget, avente il moniker Moto Watch 100, è presumibilmente in cantiere: questa piccola informazione ci arriva tramite un comunicato stampa di CE Brands, individuato da 9to5Google.

Motorola Moto Watch 100: cosa sappiamo?

Secondo il materiale messo a disposizione, questo smartwatch sarà un orologio premium dal prezzo accessibile, ma con un costo basico in grado di soddisfare un pubblico più ampio.

L'azienda non fornisce alcuna informazione sulle specifiche dello smartwatch, ma uno spotting di 9to5Google suggerisce che l'orologio presenta il numero di modello MOSWZ100.

Probabilmente porterà con sé un sensore di frequenza cardiaca, il supporto GPS, una cassa in alluminio e la resistenza all'acqua fino a 5ATM. L'elenco FCC di questo modello suggerisce che l'orologio sarà dotato di una batteria da 355 mAh con supporto per Bluetooth 5.2, caratteristiche presenti sulla maggior parte degli smartwatch di fascia media disponibili nel 2021.

La produzione del Moto Watch 100 inizierà presumibilmente a novembre 2021, il che significa che un debutto non avverrà presto, ma è in programma per i prossimi due mesi.

Nelle news correlate, se disponete di un orologio Wear OS di nuova generazione e ritenete che le corse siano troppo noiose, ora potrete ascoltare alcuni brani durante l'allenamento: ecco come fare.

YouTube Music offre l'accesso a circa 80 milioni di brani, con gli utenti Premium dell'app che hanno anche la libertà di scaricare musica sui propri device per l'ascolto di musica offline.

Ciò significa che, se siete utenti Premium, avrete accesso ai vostri brani preferiti direttamente al polso e, con funzionalità come Smart Download che può scaricare musica quando il vostro terminale è connesso al Wi-Fi, vi divertirete durante le sessioni di allenamento.

Nel caso foste curiosi, YouTube Music non è il primo a offrire questa nuova funzionalità, dal momento che Spotify offre questa stessa funzionalità da un mese.

I dispositivi supportati includono Fossil Gen 6, Michael Kors Gen 6 Bradshaw, Mobvoi TicWatch Pro 3 GPS e LTE e Mobvoi TicWatch E3. Altri orologi Wear OS 2 riceveranno l'app a breve.