Mosche fastidiose ADDIO con questa GENIALATA a 5€ su Amazon (sconto 50%)

Le mosche non pungono come le zanzare, ma non per questo risultano meno fastidiose. Soprattutto, tendono ad atterrare sul cibo e non è assolutamente igienico. Sebbene risolvere il problema senza prodotti chimici potrebbe sembrare impossibile, per fortuna non è così. Infatti, grazie a dispositivi semplici – ma utilissimi – come questi puoi tenere lontano il fastidioso insetto, senza pesticidi e senza ucciderli.

In promozione su Amazon, risparmi il 50% sulla confezione da 2 unità, che potrai prendere a 11,99€ appena. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applicare il codice ” S2VMDWMY “. Ogni dispositivo lo porti a casa a 5,99€ appena e le spedizioni, veloci e gratuite, sono coperte dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitatissima.

Essenzialmente, si tratta di piccoli, ma potenti, ventole con pale morbide. Quando in funzione, creano una corrente verso l’alto, che risulta fastidiosissima per le mosche. In questo modo, posizionando uno o due di questi dispositivi sulla tavola, potrai creare efficacemente una barriera di protezione per il tuo cibo e per te.

Gradevoli sotto il punto di vista estetico, diventano anche un complemento d’arredo. Grazie al funzionamento tramite batteria, potrai posizionarli ovunque desideri, senza il minimo vincolo dei cavi.

