MooneyGo lancia la promo anti-Telepass: canone GRATIS per un anno

Dopo i recenti rincari di Telepass, gli utenti sono andati a caccia di alternative più economiche. MooneyGo ha evidentemente colto la palla al balzo, proponendo una nuova offerta: ben 12 mesi di canone gratuito. Scopriamo come funziona e come attivare la nuova promozione.

MooneyGo, l’alternativa economica a Telepass

Innanzitutto, cos’è MooneyGo? Si tratta di un dispositivo per il telepedaggio, proprio come Telepass e UnipolMove, che offre diversi vantaggi a chi viaggia spesso in autostrada. Non solo è valido in tutta Italia (a differenza di UnipolMove che, invece, non include la rete autostradale della Sicilia), ma permette anche di associare due targhe per ogni dispositivo.

Dal punto di vista dei servizi offerti, assomiglia molto a Telepass: gli utenti abbonati, infatti, potranno usufruire di oltre 380 parcheggi convenzionati, pagare l’Area C Milano e il traghetto sullo Stretto di Messina; scaricando l’app gratuita MooneyGo è inoltre possibile accedere a servizi aggiuntivi per strisce blu, trasporto pubblico, treni, bus, sharing e taxi. L’addebito è settimanale ed è possibile saldare anche tramite Satispay.

Come attivare MooneyGo

In occasione del Black Friday (un po’ anticipato, a dire la verità), MooneyGo fa il “grande passo” e offre a tutti i nuovi utenti canone GRATIS per un intero anno. È possibile richiedere e attivare il telepedaggio in soli cinque minuti, sia online che in uno degli oltre 15 mila punti vendita d’Italia. Una volta terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà a 1,50 euro al mese, un prezzo comunque molto più economico rispetto al tariffario Telepass.

Per attivare MooneyGo avrai bisogno della targa del tuo veicolo, del tuo codice fiscale e della carta di credito o debito che utilizzerai per saldare l’addebito settimanale. In soli cinque minuti, il nuovo dispositivo MooneyGo è già pronto all’uso.