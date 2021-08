Un eccezionale monopattino elettrico, che ora porti a casa a prezzo regalo dall'eccellente store di Gshopper. Un dispositivo bello e completo, in offerta assurda a 109€: completa l'ordine, usando lo speciale codice: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “BF058C4230”. Alla fine, lo pagherai appena 109,90€ invece di 296€: il risparmio è del 63% e non solo. Infatti, godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

Monopattino elettrico a prezzo super: sconto 63%

Un ottimo mezzo di trasporto alternativo, un modo per spostarsi in città (e non solo) divertendosi e in modo super green.

Questo monopattino elettrico è realizzato prestando il massimo dell'attenzione ai materiali di costruzione, ma anche alla struttura. Infatti, è super leggero e anche super pieghevole: quando non ti serve, puoi agevolmente piegarlo e portarlo a casa (così da non doverlo lasciare in casa).

Non manca certamente l'attenzione alla sicurezza, con un sistema di frenata a pedale, posizionato sulle ruote da 8″. Grazie al potente motore brushless – e al sistema di ammortizzazione – potrai spostarti con accelerazione e marcia assistiti senza alcun problema. La batteria ti permetterà di percorrere fino a circa 6KM prima di dover ricorrere alla ricarica della batteria. Quest'ultima è infatti da ben 2600 mAh: la perfetta dimensione per essere abbastanza capiente, ma anche super leggera.

Insomma, bello, completo, ultra leggero e pronto ad assisterti sia che si tratti di andare a fare commissioni, sia che tu voglia divertirti facendo un giro. Questo super monopattino elettrico adesso Gshopper te lo offre a prezzo ridicolo: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “BF058C4230”. Lo sconto totale è del 63% e lo prendi a 109,90€ appena.

Le spedizioni sono anche assolutamente rapide e gratis, garantite da magazzino europeo. Sii rapido però: in sconto ci sono pochissimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home