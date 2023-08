Monopattini elettrici PAZZESCHI a prezzo stracciato: mega sconti GeekMall

Un monopattino elettrico per spostarti lasciando a casa la macchina, ma non solo: un mezzo di trasporto divertente, che ti accompagnerà anche in passeggiate di svago. Grazie agli sconti di GeekMall, adesso puoi avere accesso a modelli di alta qualità, risparmiando un sacco.

Usa i codici segreti che troverai in questo articolo per ridurre ulteriormente il prezzo già scontato. Ricevi il tuo prodotto in modo veloce e gratuito, direttamente da magazzino europeo. Non solo: se lo desideri, puoi pagare in 3 comode rate mensili a tasso zero, semplicemente scegliendo PayPal come metodo di pagamento. Pronto a fare affari? Ecco 3 modelli imperdibili, da prendere al volo.

Kukirin G2 Max: uno spettacolo

Kukirin G2 Max vanta un potente motore da 1000W, in grado di raggiungere una velocità di 55KM/h e di permetterti di affrontare salite con una pendenza fino a ben 30 gradi. L’enorme batteria ricaricabile ti consente di coprire fino a una distanza di 80KM con una sola ricarica.

Guida su qualsiasi percorso senza alcun problema, grazie agli speciali pneumatici off-road da ben 10″ e non solo: puoi anche contare su un sedile da montare all’occorrenza. Guida in totale sicurezza, grazie all’ottimo sistema di frenata e alla potente illuminazione, che ti permetterà di spostarti in totale tranquillità anche di notte. Prendilo a 739€ invece di 999€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “9447GI7X”.

Kugoo Kirin M4 Pro: perfetto per ogni utilizzo

Kugoo Kirin M4 Pro non potrebbe essere più versatile. Sarà perfetto per spostarti in città, ma anche per fare lunghe passeggiate in campagna. Puoi contare su affidabili pneumatici da 10″, su un eccezionale motore da 500W e su una batteria super ampia (da 18Ah): un insieme di caratteristiche che ti garantisce il raggiungimento di 45KM/h una massima distanza percorsa – con una sola ricarica – di 70/75KM. Freni a disco anteriori e posteriori e una serie di luci ti permetteranno di guidare in sicurezza, anche di notte. Pieghevole e compatto, quando non serve: puoi conservarlo con il minimo ingombro, quando non è in uso. Prendilo in sconto a 517€ invece di 699€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “RJY9UAPQ”.

KuKirin G2 Pro: il perfetto equilibro fra potenza e prestazioni

KuKirin G2 Pro è un potente mezzo di trasporto green, che può contare su un potente motore da 600W e su una batteria da 15Ah. Raggiungi una velocità di 45KM/h e puoi percorrere una distanza di 55KM con una sola ricarica. Puoi affrontare senza alcun problema salite con pendenze fino a ben 20 gradi. Freni a disco anteriori e posteriori, un completo sistema di illuminazione e un comodo sedile rimovibile: tutto l’occorrente per guidare in modo sicuro e super confortevole. Dal praticissimo display posizionato sul manubrio potrai controllare senza alcun problema tutti i parametri di funzionamento del tuo spettacolare monopattino elettrico. Approfitta della promozione a 559,99€ invece di 869,99€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “GRAEZ2QB”.

Visto che spettacolari monopattini elettrici ci sono in gran sconto su GeekMall? Scegli il modello che ti piace di più, applica il codice sconto e completa il tuo ordine velocemente. Puoi approfittare di prezzi piccolissimi e fare affari eccezionali! Ricevi tutto in modo rapido e gratuito, direttamente da magazzino europeo. Se lo desideri, puoi dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero: scegli PayPal per saldare il tuo acquisto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.