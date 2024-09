Monitor Asus ROG Strix 27" a 240Hz: offerta top, prestazioni formidabili

Il monitor da gaming Asus ROG Strix OLED XG27AQDMG è un’opzione imperdibile per gli appassionati di videogiochi e creativi, ora in offerta su Amazon a 728€, con un ottimo sconto sul suo prezzo di listino. Parliamo, chiaramente, di una soluzione premium pensata per i giocatori più esigenti e, ancora più nello specifico, perfetta per chi vuole ottenere il massimo da titoli competitivi online, dove anche pochi fps possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Nel complesso, grazie alla tecnologia OLED e ad un’ottima fedeltà cromatica, è anche un monitor eccellente per l’intrattenimento, perfetto per guardare film e serie TV con una qualità degna dei migliori cinema. Ma facciamo un passo indietro e vediamo nel dettaglio le sue specifiche.

Questo monitor offre prestazioni superiori grazie al suo schermo OLED lucido da 26,5 pollici con risoluzione 1440p e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. Il tempo di risposta di 0,03 ms lo rende ideale per i giochi competitivi, garantendo immagini estremamente fluide senza scie o ghosting.

La qualità delle immagini è ulteriormente migliorata grazie alla copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3, mentre le tecnologie G-SYNC e FreeSync assicurano una sincronizzazione perfetta tra scheda grafica e schermo, eliminando il tearing. Il monitor include anche la tecnologia Anti-sfarfallio e il sistema OLED Care di ASUS, che protegge lo schermo da fenomeni come il burn-in, prolungandone la durata.

Il design ergonomico con supporto regolabile e la facilità d’uso tramite il software DisplayWidget Center lo rendono versatile e personalizzabile. Con un contrasto di 1.500.000:1 e una luminosità massima di 450 nits, offre dettagli incredibili sia nelle scene luminose che in quelle scure.

Non perdere questa occasione per acquistare uno dei migliori monitor sul mercato a un prezzo competitivo. Approfitta subito dell’offerta!