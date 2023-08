Mondly festeggia il ritorno a scuola: 41 lingue al 96% di sconto

L’estate volge al termine e l’entusiasmo per il nuovo anno scolastico è nell’aria. Un ritorno alla routine, alle sfide e alle opportunità di apprendimento. E quale modo migliore per iniziare questo nuovo capitolo che immergersi in una nuova lingua? Ecco dove entra in gioco Mondly, l’applicazione leader nell’apprendimento delle lingue online, che offre uno sconto del 96% su Mondly Premium in occasione del ritorno a scuola. Questa promozione imperdibile ti permette di sbloccare un mondo di lingue e opportunità a un prezzo incredibilmente conveniente.

Scopri il mondo delle lingue con Mondly Premium

Mondly è il tuo compagno di apprendimento delle lingue ideale, sempre pronto a seguirti ovunque tu vada. Semplice, intelligente e intuitivo, si integra perfettamente nella tua routine quotidiana, trasformando l’apprendimento delle lingue in un’avventura appassionante. Che tu sia interessato a riprendere in mano il francese, a perfezionare il tuo inglese, a esplorare lo spagnolo o a lanciarti in una lingua completamente nuova, Mondly ti offre una selezione impressionante di 41 lingue tra cui scegliere.

Dimentica le noiose sessioni di memorizzazione. Mondly ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue, offrendo lezioni pratiche e coinvolgenti guidate da madrelingua. Questo approccio ti permette di immergerti in conversazioni reali, affinare la pronuncia con il riconoscimento vocale e ricevere feedback immediato. L’innovativo mix di conversazione e interattività accelera il tuo percorso verso il completo apprendimento della lingua.

Con Mondly Premium, accederai a un’ampia gamma di funzionalità che potenzieranno il tuo apprendimento:

Lezioni quotidiane rapide, quiz settimanali e sfide mensili

L’accesso completo a 41 corsi di lingua diversi, coprendo un totale di 1320 combinazioni linguistiche

Più di 250 lezioni suddivise in argomenti concreti

Costruttori di vocabolario

Oltre 50 conversazioni con madrelingua

Funzioni grammaticali e tabelle di coniugazione

Accesso a una vasta raccolta di oltre 2500 lezioni giornaliere, quiz e sfide

Più di 300 lezioni specializzate con contenuti aziendali

Accesso gratuito a Mondly Kids, l’app dedicata ai più giovani.

Accesso gratuito a 13 lezioni di Realtà Aumentata (Mondly AR)

L’opportunità di acquisire abilità linguistiche di valore è adesso a portata di clic, grazie all’offerta straordinaria di Mondly Premium. Preparati per un nuovo anno scolastico pieno di successi, sfruttando questo ottimo sconto del 96% su Mondly Premium. Inizia subito la tua avventura di apprendimento delle lingue in modo intelligente e coinvolgente, con Mondly al tuo fianco.

