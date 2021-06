Secondo il boss di casa Xiaomi Lei Ju, pare che ci siano ancora più di 2 milioni di utenti che utilizzano ancora i flagship di diversi anni fa. Nel caso specifico, il dirigente ha dichiarato che molti clienti usano il Mi 6 ancora adesso.

Il flagship di Xiaomi del 2017 è ancora uno dei più apprezzati

Il Mi 6 è stato annunciato nel 2017 ed è uno dei telefoni di punta Mi più popolari del colosso tecnologico cinese. L'anno scorso, si vociferava che Xiaomi avesse in programma di rilanciare il telefono con un hardware più recente e un design rinnovato, ma sfortunatamente ciò non è mai accaduto. Oggi, Lei Jun, il CEO di Xiaomi, ha rivelato un fatto interessante sul Mi 6.

L'alto dirigente si è rivolto a Weibo per affermare che ci sono 2,15 milioni di utenti che usano ancora oggi il Mi 6. Questo è un numero significativo di clienti per un telefono che ha più di 4 anni, soprattutto per quanto concerne il mondo Android.

Il Mi 6 è stato lanciato con uno schermo LCD FHD da 5,15 pollici con un rapporto di aspetto 16:9. Il device disponeva di un processore Snapdragon 835, aveva fino a 6 GB di RAM e ben 128 GB di spazio di archiviazione non espandibili mediante microSD. Per le sue fotocamere, Xiaomi aveva inserito due sensori da 12 MP: uno fungeva da main camera mentre l'altro era un teleobiettivo con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale era un sensore da 8 MP.

Sotto il retro in vetro (o ceramica), il Mi 6 aveva una batteria da 3350 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W. Non disponeva di una classificazione IP ufficiale ma aveva un rivestimento idrorepellente. Xiaomi non aveva inserito nemmeno un jack audio ma in compenso c'erano gli altoparlanti stereo. Tuttavia, era presente un blaster IR e l'NFC. Il Mi 6 è stato lanciato nell'aprile 2017 con Android 7.1 Nougat e il suo ultimo aggiornamento è stato Android 9 Pie.

Xiaomi

Smartphone