A dicembre, Qualcomm ha presentato il SoC Snapdragon 888. Questo chip è diventato il processore di punta più ordinato dai brand di telefonia mobile. Tuttavia, un aggiornamento di questo elemento è già in lavorazione. Non molto tempo fa, è apparso online un nuovo Qualcomm U con nome in codice SM8450 “Waipio“.

Snapdragon 8450: 4 nanometri e potenza in più

Questo chipset ha attirato l'attenzione continua di molti addetti ai lavori e utenti della rete. Secondo i rapporti, sarà il successore dello Snapdragon 888. Inoltre, ci sono rapporti secondo cui questo processore arriverà nella seconda metà di quest'anno.

Alcuni giorni fa, il popolare leakster di Weibo, @DCS, ha affermato che diversi produttori cinesi hanno già dei campioni sample del chip SM8450. Inoltre, afferma che i progressi fatti con questo chip potrebbero essere un po' più veloci rispetto allo scorso anno.

Secondo i rapporti precedenti, SM8450 sarà costruito con un processo a 4 nm. Questo chip integrerà il core della CPU Kryo 780 basato sulla tecnologia ARM Cortex v9, la GPU Adreno 730 e l'ISP Spectra 680. Supporterà anche un pacchetto di RAM LPDDR5 a quattro canali e integrerà anche la banda base Snapdragon X65 5G.

Inoltre, non molto tempo fa, una CPU chiamata “Qualcomm Lahaina” è apparsa sulla piattaforma di GeekBench. A giudicare dai dati del punteggio, il punteggio single-core ha raggiunto la quota di 1171 punti, mentre quello relativo al multi-core ha ottenuto un valore di 3704 punti.

Questo SoC non è poi molto diverso dal modello Snapdragon 888, ma la frequenza della CPU è stata aumentata a 3.0GHz. Il core super-large X1 è stato aumentato da 2,84 GHz a 3,0 GHz, mentre le altre frequenze del core rimangono invariate. Il core CPU Prime (Cortex-X1) sarà quello con 3GHz, i 3x Performance Cores (Cortex-A78) avranno una velocità di clock di 2,42 e le CPU 4x Efficiency (Cortex-A55) andranno fino a 1.8GHz. Tuttavia, non ci sono informazioni sulla frequenza della GPU.

Di recente, il CEO di Honor, Zhao Ming, ha partecipato al Qualcomm Technology and Cooperation Summit 2021. Durante l'incontro, ha annunciato che Honor 50 presenterà il nuovissimo chip Snapdragon 778G. Allo stesso tempo, ha anche rivelato durante l'intervista che Honor Magic 3 utilizzerà il chip di punta più avanzato del settore. I primi rapporti affermano che i produttori cinesi stiano già testando il chip Qualcomm Snapdragon 888 Pro

