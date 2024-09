Molte chat su WhatsApp? Nessun problema: a breve potrai filtrarle

Grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per Android, esattamente la 2.24.18.16 già disponibile sul Google Play Store, è emerso che gli sviluppatori stanno lavorando per introdurre una nuova funzione con a cui filtrare le chat mediante liste personalizzate.

Migliora la gestione delle chat su WhatsApp

Come di consueto, diamo uno sguardo agli screenshot condivisi dal team di WABetaInfo:

Come evidenziato nello screenshot, su WhatsApp sarà possibile creare elenchi di persone o gruppi, generando automaticamente un filtro personalizzato che apparirà in cima alla lista delle chat: in questa maniera sarà ancora più semplice individuare ed accedere rapidamente a conversazioni specifiche. Una volta selezionato un filtro personalizzato, verranno mostrate solo le chat pertinenti.

Non sarà più necessario scorrere l’intera lista delle conversazioni, vantaggio non da poco soprattutto per chi gestisce un gran numero di chat. Da questo punto di vista, anche le aziende che utilizzano WhatsApp Business troveranno molto utile la novità, potendo meglio categorizzare e monitorare i clienti e le interazioni con questi ultimi per gestire con facilità pagamenti, ordini e richieste.

Il filtro delle chat mediante le liste personalizzate è ancora in fase di sviluppo e sarà reso disponibile in un prossimo aggiornamento di WhatsApp, sul quale ovviamente continueremo a tenervi informati.