Modifica foto e disegna in digitale con la TAVOLETTA GRAFICA Wacom (51€!)

Se sei avvezzo a modificare foto e sei un appassionato di disegno, una tavoletta grafica è lo strumento perfetto per dare vita alle tue idee. E grazie al nuovissimo sconto Amazon, ti basteranno solo 51,99€ per avere l’ottima Wacom Intuos Small. Scopriamo, però, di cosa si tratta!

Tutte le caratteristiche della tavoletta grafica Wacom

Partiamo subito dal descriver la penna Wacom inclusa, con i suoi 4096 livelli di pressione, la quale permette di ottenere un controllo assoluto sui tratti, replicando con straordinaria fedeltà l’esperienza di disegno su carta. Ogni linea tracciata può variare in spessore e intensità con la massima fluidità, rendendo il processo creativo davvero naturale. Inoltre, i quattro tasti ExpressKey personalizzabili consentono di accedere rapidamente alle funzioni preferite, migliorando notevolmente l’efficienza.

Una volta scaricata l’applicazione gratuita, si è pronti per iniziare a disegnare, dipingere o modificare immagini. E in termini di compatibilità, può funzionare con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer con sistema operativo Windows e macOS, oltre a smartphone e tablet Android. Questo significa che gli utenti possono integrarla senza problemi con i propri software preferiti, come Photoshop, Illustrator, Clip Studio Paint e molte altre applicazioni creative, offrendo così una versatilità al top.

All’interno della confezione, oltre alla Wacom Intuos Small di colore nero, troverai la penna Wacom da 4K, un cavo USB con avvolgicavo e connettore a forma di L, tre punte extra per la penna, un accessorio per l’estrazione della punta, e una guida rapida che ti aiuterà a capire bene tutte le sue funzionalità.

Scopri la comodità di avere una tavoletta grafica, prendendo al volo Wacom Intuos Small a soli 51,99€, risparmiando davvero tanto rispetto al prezzo iniziale di 79,90€!