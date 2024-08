Modem FRITZ!Box 7590 AX: sconto a tempo LIMITATO su Amazon (-20%)

Il FRITZ!Box 7590 AX di AVM rappresenta il futuro delle reti domestiche, combinando potenza e versatilità in un unico dispositivo. Dotato del nuovo standard Wi-Fi 6 dual-band 4×4, offre velocità incredibili fino a 2.400 Mbit/s sulla banda 5 GHz e 1.200 Mbit/s sulla banda 2.4 GHz. Questo significa un Wi-Fi ultraveloce, stabile e in grado di gestire una vasta gamma di dispositivi senza compromettere le prestazioni, perfetto per famiglie o ambienti con molteplici device connessi.

Attualmente in super sconto del 20% su Amazon per un tempo limitatissimo, è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo speciale di soli 209,99 euro, anziché 263,98 euro.

Modem FRITZ!Box 7590 AX: impossibile non volerlo a questo prezzo

Il modem non si limita solo a offrire un Wi-Fi eccezionale. Grazie al supervectoring VDSL 35b, supporta velocità di connessione Internet fino a 300 Mbps, rendendolo un’opzione ideale per chi cerca un dispositivo pronto per le future esigenze di connettività. La sua capacità di unire automaticamente i prodotti FRITZ in una rete intelligente garantisce prestazioni ottimali senza necessità di interventi manuali.

Un altro aspetto che lo distingue è l’integrazione di un server multimediale che permette la distribuzione di film, musica e immagini su tutta la rete domestica. Che si tratti di IPTV, video on demand o streaming 4K, il FRITZ!Box 7590 AX è progettato per gestire con facilità qualsiasi esigenza multimediale. La funzionalità NAS e il supporto USB 3.2 Gen 1 consentono trasferimenti dati rapidissimi e un’archiviazione efficiente, arricchita dalla presenza di una chiavetta USB Ultra Luxe da 64 GB in edizione Amazon.

Oltre alla gestione della rete, il FRITZ!Box 7590 AX include un sistema telefonico VoIP con due porte analogiche, supporto per fino a sei telefoni cordless e cinque segreterie telefoniche integrate. Questo dispositivo diventa così un hub completo per la gestione delle comunicazioni e del controllo domotico, permettendo di gestire comodamente i prodotti FRITZ!DECT come regolatori di termosifoni, lampade LED e prese commutabili.

