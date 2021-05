Il Mobile World Congress è la fiera più grande al mondo dedicata al settore smartphone e telefonia, per quest’anno l’evento è stato posticipato e si terrà dal 28 giugno al 1 luglio, invece che a febbraio. Fin dall’annuncio di GSMA – società organizzatrice dell’evento – diversi produttori hanno comunicato la decisione di non prendere parte all’evento, l’ultimo grosso espositore a rinunciare è Samsung, colonna portante della nota fiera catalana.

Qualche mese fa sono arrivati i primi forfait, da parte di Sony, Ericsson e Nokia, successivamente anche Google ha comunicato la sua assenza dal Mobile World Congress 2021. Nelle scorse ore è stata Samsung ad esporsi, dichiarando di non partecipare alla fiera se non virtualmente. Infatti il MWC 2021 è organizzato per la prima volta in maniera ibrida, molti eventi e presentazioni si terranno online, ma resta la possibilità di presenziare fisicamente presso la Fira de Barcelona, località che da moltissimi anni ospita decine di migliaia di persone tra espositori e giornalisti provenienti da tutto il mondo.

Sebbene GSMA abbia assicurato di voler garantire la massima sicurezza ai partecipanti, Samsung ha scelto di iscriversi alla lista degli assenti, comunicando quanto segue:

“La salute dei nostri dipendenti, partner e clienti è la nostra priorità numero uno, per quest’anno scegliamo di non essere presenti al MWC 2021. Non vediamo l’ora di partecipare in maniera virtuale e di lavorare ancora con GSMA e con i partner per proporre nuove esperienze nel settore mobile”

Ricordiamo che lo scorso anno il Mobile World Congress è stato condizionato dall’arrivo della pandemia, quest’anno l’organizzazione ha scelto di posticipare l’evento per organizzare nel migliore dei modi la fiera e garantire la massima sicurezza a chi vi parteciperà fisicamente. Ad oggi sono 5 i grossi espositori che hanno scelto di non partire per Barcellona a fine giugno, attendiamo conferme da parte degli altri produttori per conoscere le sorti della fiera catalana.

