Mobile Light: PROMO BOMBA Fastweb a 5,95€

Fastweb continua con la sua PROMO BOMBA Mobile Light con 50 Giga di traffico dati in LTE fino alla fine del mese. Questa tariffa a meno di 6 euro mensili continua la tradizione del Full MVNO, infatti, non prevede alcun vincolo contrattuale.

Vediamo ora nello specifico quest'offerta telefonica disponibile ONLINE per un periodo di tempo limitato ad un prezzo davvero folle!

Mobile Light: PROMO BOMBA di Fastweb a 5,95€ al mese, ecco i dettagli

La promozione dell'operatore virtuale controllato dalla elvetica Swisscom prevede ogni mese 50 Giga di traffico internet in 4G su copertura TIM, minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 100 messaggi sempre verso qualsiasi carrier oltre alla possibilità di accedere gratuitamente ai corsi della Digital Academy messi a disposizione da Fastweb e Fondazione Cariplo. Il tutto ad un prezzo mensile davvero sorprendente per quanto proposto! Stiamo parlando di 5,95 euro ogni mese.

Questa promo prevede il rinnovo mensile sia tramite conto corrente o carta di credito oppure tramite ricarica manuale. Inoltre, è possibile rinnovare la tariffa anche tramite PayPal senza dover necessariamente inserire i propri dati della carta o del RID.

Nel costo mensile, davvero irrisorio, troviamo pure 4 Giga di traffico dati in roaming da usufruire in tutto il suolo europeo oltre che in Svizzera e nel Regno Unito.

Inoltre, Fastweb include gratuitamente nel suo canone anche servizi accessori come la Segreteria Telefonica, l'avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

Questo piano tariffario è disponibile per i nuovi clienti in portabilità o che richiedono una nuova scheda SIM. Inoltre, il Full MVNO offre la possibilità di cambiare promozione anche per i suoi già clienti senza alcun costo.

Costi ed altro

La promozione a meno di 6 euro al mese è disponibile ONLINE senza alcun COSTO di ATTIVAZIONE. Sono previsti però 10 euro iniziali per la scheda SIM.