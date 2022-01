Xiaomi scalda i motori: la MIUI 13 è quasi arrivata!

A seguito del lancio in Cina della serie Xiaomi 12 e della MIUI 13 con un gran numero di novità molto interessanti, in queste ore il colosso cinese ha utilizzato l'account Twitter ufficiale della MIUI per annunciare il lancio globale della MIUI 13 fra pochi giorni. Per l'esattezza, secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, il colosso cinese terrà un evento il prossimo 26 gennaio in cui farà debuttare la serie Redmi Note 11 e anche la versione internazionale della MIUI 13.

Xiaomi si prepara al lancio globale della MIUI 13

L'immagine teaser pubblicata su Twitter, inoltre, non lascia spazio a ulteriori interpretazioni: il numero 13 relativo alla nuova versione della MIUI prende il posto del numero 12 mostrato come riflesso nella stessa immagine, a indicare proprio che è arrivato il momento di voltare pagina e accogliere a piene mani le numerose novità e gli importanti miglioramenti a cui ha lavorato il team di sviluppo di Xiaomi.

The time has come. Something wonderful is about to happen. Stay tuned for #MIUI13. pic.twitter.com/ib5KalqkP7 — MIUI (@miuirom) January 18, 2022

È molto probabile che la compagnia inizi a rilasciare la “versione di anteprima” della MIUI 13 per i tester a ridosso dell'evento di presentazione del 26 gennaio, per poi estendere la disponibilità della build a tutti gli smartphone compatibili con la nuova personalizzazione Android basata su Android 12. Ci aspettiamo che l'azienda completi il rollout generale della MIUI 13 entro il Q1 2022, almeno per quanto riguarda gli smartphone di ultima generazione.