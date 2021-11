MIUI 13: ecco quando arriverà sui device Xiaomi e Redmi

La nuova skin di Xiaomi, la MIUI 13, è pronta per essere distribuita sul MIX 4, sui flagship della serie Mi 11, sull'attuale Mi 10S e sui device della Redmi K40.

MIUI 13: arriverà prima del 2022

Xiaomi ha confermato che annuncerà la MIUI 13 prima della fine del 2021. Poiché siamo a solo un mese dalla data di lancio stabilita, l'annuncio per l'ultima versione della skin del marchio potrebbe arrivare presto. Prima di ciò, emergono i dettagli relativi alle build iniziali.

Secondo Xiaomiui, le build della MIUI 13 sono attualmente pronte per i seguenti 9 dispositivi. Tutti questi sono smartphone device di punta di Xiaomi e Redmi.

Xiaomi MIX 4: V13.0.0.1.SKMCNXM;

Xiaomi Mi 11 Ultra / Xiaomi Mi 11 Pro: V13.0.0.3.SKACNXM;

Xiaomi Mi 11: V13.0.0.3.SKBCNXM;

Xiaomi Mi 11 Lite 5G: V13.0.0.3.SKICNXM;

Xiaomi Mi 10S: V13.0.0.2.SGACNXM;

Redmi K40 Pro+ / Redmi K40 Pro: V13.0.0.3.SKKCNXM;

Redmi 40: V13.0.0.2.SKHCNXM.

Sfortunatamente, le build del software sopra elencate non sono disponibili per il download al momento. Xiaomi potrebbe rilasciarli esclusivamente ai beta tester nei prossimi giorni.

Poiché il software è pronto per più dispositivi, pensiamo che la società potrebbe presto annunciare una data per la conferenza di lancio della MIUI 13. Allo stesso tempo, potrebbe anche aprire le registrazioni per i beta tester. Si dice che la MIUI 13 risolverà i problemi incontrati dagli utenti Xiaomi, Redmi e POCO. Ma solo il tempo ce lo dirà.

Nelle notizie correlate, sappiamo che la società mostrerà al mondo il suo primo device contenente lo Snapdragon 898. Il suo debutto è previsto per dicembre 2021 per il mercato cinese, ma arriverà globalmente soltanto nei primi giorni del prossimo anno.